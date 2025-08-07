Transfert choc au PSG : Compromis acté pour Zabarnyi !

La venue d’Ilya Zabarnyi au Paris Saint-Germain se débloque enfin ! La direction du PSG et Bournemouth ont trouvé un compromis sur le montant fixe du deal.

Mercato PSG : C’est 63 M€ pour Ilya Zabarnyi, hors bonus

Le Paris Saint-Germain devrait finaliser une grosse acquisition en défense. Ilya Zabarnyi se rapproche de plus en plus de la capitale. Sky Sports révèle en effet que la direction du PSG a a franchi une étape importante dans les négociations avec Bournemouth. Les deux écuries ayant trouvé un compromis concernant le montant fixe du transfert.

Jusqu’ici, le PSG ne souhaitait pas dépasser les 60 millions d’euros pour Ilya Zabarnyi. Tandis que les Cherries réclamaient 70 au total pour leur défenseur ukrainien. Les deux écuries se seraient finalement entendues sur une base de 63 millions d’euros. Cette avancée est significative. Sachant que le joueur de 22 ans est très chaud pour rejoindre le groupe de Luis Enrique cet été.

La prochaine étape consiste à présent à conclure un accord sur les bonus. Cet ultime point avaient bloqué les discussions entre le PSG et Bournemouth par le passé. Un désaccord d’environ 3 millions d’euros freinait l’aboutissement du deal. Mais le dénouement semble très proche. Le président Nasser Al-Khelaïfi mène lui-même les discussions afin de vite lever ce dernier obstacle. Ilya Zabarnyi devrait donc voir son souhait s’accomplir dans les jours à venir. Un contrat de 5 ans l’attendrait déjà à Paris.