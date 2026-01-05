PSG : Luis Enrique explose après le derby face au Paris FC

Après la victoire du PSG contre le Paris FC (2-1), Luis Enrique n’a pas caché sa frustration face aux arrêts répétés du match pour des chants discriminatoires. Le coach espagnol dénonce une inégalité de traitement et se projette déjà vers le Classique au Koweït.

PSG-Paris FC : L’énorme coup de gueule de Luis Enrique

Dimanche soir, au Parc des Princes, le PSG a eu du mal à se concentrer. Entre la victoire et les chants discriminatoires en tribunes, le match contre le Paris FC a été ponctué d’interruptions répétées. Luis Enrique, visiblement exaspéré, n’a pas retenu ses mots au micro de Ligue1+.

Lire aussi : Le PSG calme le Paris FC et s’offre le derby sans forcer

À voir

Mercato ASSE : Un départ acté, deux renforts arrivent à Saint-Étienne

« Pourquoi j’étais énervé à la fin du match ? Je n’ai vu aucun arrêt dans les autres stades, pourtant on nous dit tout, mais ils n’arrêtent les matchs qu’au Parc des Princes. On va à Lyon, on va à Nantes, on va à Marseille, on accepte l’ambiance, personne n’arrête le match. Je suis en colère parce qu’on arrête seulement les nôtres », a-t-il lancé, traduisant parfaitement sa colère face à ce qu’il perçoit comme une injustice.

Des chants qui gâchent le spectacle

Le coach espagnol a dénoncé la répétition de chants hostiles visant notamment l’OM : « Dans tous les stades qu’on visite, il y a des chants contre le gardien, des chants contre le club, des chants contre le président, des chants contre tout… C’est ça la critique ». Ces interruptions ont troublé le rythme de son équipe, surtout en seconde période, mais le PSG a su l’emporter 2-1 malgré ces aléas.

Pour rappeler l’importance de la lutte contre les discriminations, le Parc des Princes a multiplié les messages à l’attention des supporters, affichant « une seule voix, zéro discrimination ! Les chants discriminatoires sont inacceptables au Parc ». Malgré tout, Luis Enrique ne digère pas ce qu’il perçoit comme un traitement préférentiel réservé à son club.

Déjà tourné vers le Classique

Si la victoire a été célébrée, le technicien espagnol pense déjà au Classique au Koweït jeudi : « Bien sûr, au Koweït, à Hawaï, n’importe où ». Son regard est fixé sur le duel contre l’OM, et sa détermination semble intacte malgré la frustration accumulée ce dimanche.

Entre colère et anticipation, Luis Enrique a rappelé que le PSG ne veut pas seulement gagner sur le terrain, mais aussi imposer le respect de ses droits et de son ambiance, quel que soit l’endroit où il joue.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato : Le PSG reçoit une réponse claire pour un crack à 57M€

À voir

Stade Rennais : Jacquet fait une grosse annonce sur son avenir

PFLASH : La vente du Parc des Princes au PSG bientôt actée ?

PSG Mercato : Luis Enrique change d’avis pour un défenseur !