Mercato OM : Zabiri proche de signer ?

Le jeune crack marocain, Yassir Zabiri est sur la short-list de la direction de l’OM pour ce mercato hivernal. Le Sporting Portugal joue les trouble-fêtes.

Mercato OM : Mehdi Benatia lorgne Yassir Zabiri

Le Sporting Portugal pourrait bien gâcher les plans de l’OM sur le marché des transferts. Cette formation portugaise s’attaque à une cible prioritaire du club phocéen. Il s’agit d’un jeune attaquant marocain très suivi en Europe : Yassir Zabiri. Le Lionceau de l’Atlas évolue actuellement au FC Famalicão, où il surfe sur les vagues du succès.

International marocain U20 (30 sélections, 19 buts), le natif de Marrakech réalise une première moitié de saison convaincante. Il a claqué quatre pions en onze matches de Liga Portugal. Ses performances n’ont pas échappé aux recruteurs marseillais, attentifs à son évolution depuis plusieurs mois. Toutefois, selon Transferfeed, le Sporting Portugal est également entré dans la course et souhaite attirer le jeune buteur dès ce mercato hivernal, compliquant sérieusement la tâche de l’OM.

Sous contrat avec Famalicão jusqu’en juin 2028 après son arrivée à l’été 2024, Yassir Zabiri ne sera pas facile à déloger. Son président, Miguel Ribeiro, réputé pour sa fermeté en négociations, aurait fixé la barre à un minimum de 15 millions d’euros pour ouvrir les discussions. Pour le moment, les pensionnaires du stade Vélodrome ne sont pas encore passés à l’attaque pour le Marocain.

