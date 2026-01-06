Mercato : Un crack du Stade Rennais vers la Premier League !

Un cador anglais met la pression pour s’offrir un roc du Stade Rennais pendant ce mercato hivernal. Les dirigeants rennais disent non.

Mercato : Une pépite du Stade Rennais vers Arenal cet hiver ?

Un cador de Premier League veut piocher au Stade Rennais pendant ce mercato hivernal. Depuis quelques semaines déjà, les dirigeants d’Arsenal font le forcing pour s’offrir un chouchou de Habib Beye. Leaders de Premier League, les Gunners réalisent une saison de très haut niveau et veulent apporter de sang neuf pour ne pas sombrer pendant la seconde partie de la saison. Le tacticien du club, Mikel Arteta aurait ainsi sollicité sa direction afin de renforcer son secteur défensif.

Selon les informations de Team Talk, les Gunners auraient craqué pour Jérémy Jacquet. Âgé de 20 ans, le défenseur du Stade Rennais livre des performances XXL cette saison sous la houlette de Beye. Il montre qu’il a la force dans les jambes et possède les atouts pour évoluer dans un club de haut niveau. International Espoirs français à cinq reprises, il est lié au club breton jusqu’en juin 2029.

Estimé à 40 millions d’euros, Jacquet ne devrait toutefois pas bouger cet hiver. Le joueur, formé à Rennes et originaire de Bondy, privilégierait une fin de saison en Bretagne avec l’ambition de décrocher une qualification européenne. Un dossier d’autant plus disputé que Chelsea, Manchester United et le Real Madrid suivraient également son évolution de très près.

