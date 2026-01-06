Mercato : Le PSG provoque un coup de colère sur le marché

Un an après avoir réussi le gros coup Khvicha Kvaratskhelia, le PSG est à nouveau très attendu sur le mercato hivernal. Ce qui provoque un gros coup de gueule sur le marché des transferts. Explications.

Mercato : Dominique Sévérac comprend la position du PSG

En janvier 2025, le PSG était parvenu à arracher un accord à 70 millions d’euros au Napoli pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Très rapidement, l’ailier géorgien s’est imposé au sein de l’effectif de Luis Enrique. Bluffés par cette réussite, les supporters parisiens espèrent vivement que Luis Campos va rééditer un tel exploit cet hiver.

Une attente totalement démesurée au regard de la réalité du terrain, selon Dominique Sévérac. Profitant d’un tchat avec des internautes, le spécialiste PSG du quotidien Le Parisien, a assuré que le club de la capitale n’allait pas recruter cet hiver, à moins de tomber sur une autre opportunité Kvaratskhelia.

« (J’ai du mal à comprendre l’entêtement du PSG à ne pas recruter. Le banc est faible et quand il y a méforme ou série de blessures, ça marche moyen et c’est très limite en coupe d’Europe) J’attends votre liste de joueurs à recruter cet hiver, disponibles immédiatement, capables d’intégrer les consignes de Luis Enrique et de ne pas faire la tête s’ils ne disputent pas les grands matchs.

Si vous pensez qu’il y a un Kvara chaque hiver de disponible, vous vous trompez. Si c’est pour recruter pareil que Beraldo, Ramos ou Lee, je ne vois pas l’intérêt, puisqu’ils sont déjà là et connaissent l’équipe par cœur. Recruter ne consiste pas à empiler les joueurs.

Vous devriez féliciter Luis Enrique qui est le premier entraîneur sous le Qatar à ne pas se servir du chéquier illimité pour faire n’importe quoi avec les contrats et ces joueurs qui finissent par devenir des boulets sportifs et économiques », a pesté Dominique Sévérac. Par ailleurs, à l’étranger, une offensive du Paris Saint-Germain serait attendue pour une star du Real Madrid.

Rodrygo pour sauver l’hiver du Paris SG ?

Devenu remplaçant depuis l’avènement de Xabi Alonso sur le banc, Rodrygo pourrait quitter les rangs du Real Madrid d’ici la fermeture du mercato hivernal. Et selon l’Insider Ekrem Konur, seul le club de Nasser Al-Khelaïfi serait en mesure de finaliser une telle opération pour laquelle Florentino Pérez attendrait pas moins de 100 millions d’euros.

« Course au transfert pour Rodrygo ! Le PSG est considéré comme le seul club ayant le pouvoir financier de le recruter. Mais Arsenal, Chelsea, Liverpool et Manchester City sont également intéressés. Le Real Madrid n’envisagera de le vendre que si une offre d’environ € 100 millions arrive, sinon, ils veulent le garder », indique le journaliste turc. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain passera effectivement à l’action pour recruter Rodrygo cet hiver.

