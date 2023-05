Interrogé en conférence de presse en amont du match contre Monaco, Bruno Genesio a annoncé qu'il sera l’entraîneur du Stade Rennais la saison prochaine.

Mercato : Bruno Genesio sera au Stade Rennais la saison prochaine

Alors que son avenir était remis en question ces dernières semaines à la tête du Stade Rennais, Bruno Genesio a annoncé aujourd’hui en conférence de presse d'avant-match contre l'AS Monaco qu'il serait quoiqu’il arrive l'entraîneur du SRFC la saison prochaine. Le coach de 56 ans sous contrat avec le club breton encore jusqu'en 2025 avait pris les rênes du club en mars 2021 après la démission de Julien Stéphan.

Début mai, une rumeur d'envie de départ lancée par RMC Sport avait secoué le club en interne alors que le Stade Rennais était en difficulté en championnat. La direction du club et Bruno Genesio avaient souhaité démentir cette information au plus vite via un communiqué pour écarter toute forme d’interrogation sur son avenir au sein du club. Pourtant, l’entraîneur rennais avait laissé planer le doute en s’exprimant sur un probable échec européen à l'issue de la saison : "J'ai deux ans de contrat en fin de saison, si on n'est pas européens ce sera un échec personnel, on verra à ce moment-là."

Le natif de Lyon s'est simplement exprimé en conférence de presse ce jeudi en annonçant son maintien au poste d’entraîneur du SRFC : "Je serai l’entraîneur de Rennes la saison prochaine." Apprécié des supporters et du propriétaire François Pinault qui lui font totalement confiance, Bruno Genesio devrait même prendre davantage de place dans l’organigramme du club.

Toujours en course pour accrocher la coupe d'Europe, les hommes de Bruno Genesio affrontent ce samedi soir un adversaire direct aux joutes européennes, l'AS Monaco. Ce dernier match de la saison au Roazhon Park sera pour le club l’occasion de passer devant son adversaire et de s'offrir une "finale" pour l'Europe la semaine prochaine à Brest.