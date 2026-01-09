Bombe au PSG : Accord entre Luis Enrique et Man United ?

Élu meilleur entraîneur de la dernière saison, Luis Enrique fait aujourd’hui rêver au-delà des frontières du PSG. En Angleterre, Manchester United penserait notamment à lui pour prendre la élève de Ruben Amorim l’été prochain.

Mercato PSG : Luis Enrique priorité de Manchester United pour l’été 2026

Après avoir évincé Ruben Amorim cet hiver, Manchester United a confié les rênes de son équipe première à Darren Fletcher pour assurer l’intérim jusqu’à la fin de la saison. Désireux de revenir sur le devant de la scène aussi bien en Premier League qu’en Europe, le club anglais ambitionne de nommer un top entraîneur l’été prochain.

Si le nom de Zinedine Zidane a longtemps été évoqué, les Red Devils pourraient finalement faire un tout autre choix et viser le meilleur du monde. En effet, selon les informations de Fichajes, les dirigeants de Manchester United aimeraient convaincre Luis Enrique de venir occuper le banc de l’équipe l’été prochain. Après un passage légendaire en Catalogne, Luis Enrique est venu éblouir le PSG de son talent d’entraîneur.

En ce sens, le natif de Gijón pourrait-il se laisser tenter par un nouveau défi ? L’Angleterre est un championnat très disputé et un pays que Luis Enrique n’a jamais connu. Il ne serait donc pas surprenant de voir l’entraîneur du PSG traverser la Manche pour débarquer à Old Trafford. Paris, complètement fermé à un départ de Luis Enrique dans l’immédiat, se montrera-t-il plus flexible une fois cette saison terminée ?

Le PSG prêt à laisser partir Luis Enrique ?

Arrivé en juillet 2023 en remplacement de Christophe Galtier, Luis Enrique a déjà marqué de son empreinte le Paris Saint-Germain. Le technicien espagnol est le premier à avoir remporté une Ligue des champions pour les Rouge et Bleu et le PSG n’a jamais été aussi fort que sous ses ordres.

En ce sens, le Qatar voudrait le prolonger. Seulement une prolongation est loin d’être acquise et, sous contrat jusqu’en juin 2027, l’ancien coach du Barça pourrait bien décider d’aller voir ailleurs. Dans cette optique, Nasser Al-Khelaïfi serait déjà à la recherche de son remplaçant. Le président parisien aimerait attirer le meilleur de tous pour l’après-Enrique et viserait ainsi Pep Guardiola.

« Du côté des Qataris, on sait déjà quel technicien sera la priorité numéro un pour succéder à Luis Enrique : Pep Guardiola ! Nasser Al-Khelaïfi rêve de lui depuis qu’il est président du PSG et ce rêve n’a fait que grandir au fil des années. Maintenant que Paris a prouvé au monde qu’il pouvait gagner et régner sur l’Europe, Doha est certain de pouvoir convaincre un monstre comme Guardiola », rapporte Média Foot. Reste maintenant à voir si le PSG et Luis Enrique voudront réellement se séparer l’été prochain.

Affaire à suivre…

