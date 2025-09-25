Sanction à l’OM : De Zerbi admet publiquement son erreur

Quelques jours après son expulsion face au PSG, Roberto De Zerbi a présenté ses excuses. L’entraîneur de l’OM a reconnu que son attitude en fin de match était inapproprié.

OM : Roberto De Zerbi présente ses excuses après son carton rouge

Pas de repos pour l’Olympique de Marseille ! Quatre jours après le triomphe face au PSG, le club entraîné par Roberto De Zerbi tentera d’enchainer ce vendredi face au RC Strasbourg. A la veille du match, le technicien s’est présenté en conférence de presse. Il a en profité pour évoquer son expulsion lors du Classique.

Roberto De Zerbi regrette son action. Il a reconnu avoir commis une erreur et est attristé par son coup de sang en fin de match. « Ça me déplait beaucoup, je suis triste. J’ai commis une erreur » a-t-il avoué. L’entraîneur de l’OM est connu pour son caractère explosif. Cependant, il assure n’avoir offensé personne dans ses propos.

C’est bien son « mouvement de corps » qui est au centre de cet incident. De Zerbi a lui-même expliqué que l’action litigieuse impliquant Achraf Hakimi et la frustration de la défaite face au Real Madrid ont joué sur ses nerfs. « J’ai vu la faute de Hakimi et même s’il a pris le ballon, je pense qu’il y avait quand même faute » a-t-il justifié.

Une suspension et la confiance dans son staff

Ce comportement a d’ailleurs valu à Roberto De Zerbi une sanction de la LFP. L’entraîneur de l’OM a écopé d’un match de suspension ferme et d’un match avec sursis. Cela l’empêchera d’être sur le banc vendredi soir au stade de La Meinau. L’Italien explique en tout cas que son expulsion allait à l’encontre des principes qu’il essaie d’inculquer à son groupe.

« Je dis toujours aux joueurs d’être corrects et éviter prendre de carton. C’est mon premier rouge » a-t-il rappelé. Malgré son absence, De Zerbi a affiché une confiance totale en son staff pour le déplacement à Strasbourg. « Les joueurs seront plus tranquilles, ils ne m’auront pas dans les oreilles », a-t-il plaisanté. Avant d’afficher ses intentions pour ce duel.

L’OM devra impérativement s’imposer en Alsace en vue de prendre la première place du championnat. « Si on gagne, on sera premier au classement ». Cela permettrait aussi aux Phocéens de mieux préparer la réception de l’Ajax Amsterdam mardi prochain en Ligue des champions.