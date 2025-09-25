OM : Emerson sonne l’alerte avant le match à Strasbourg

Afficher l’index Masquer l’index
Victorieux face au PSG, l’OM ne peut s’endormir sur ses lauriers. Emerson Palmieri a lancé la mobilisation de ses coéquipiers pour le choc de vendredi contre le RC Strasbourg.
Emerson le confirme, l’OM doit vite tourner la page PSG
L’Olympique de Marseille a réalisé une belle opération lundi dernier. Les Olympiens ont battu le PSG au Vélodrome, une première depuis 2011. Grâce à ce succès historique, l’équipe de Roberto De Zerbi se positionne à la 6e place du classement. L’euphorie de ce triomphe doit cependant vite laisser place à la concentration. Tel est le message porté par Emerson Palmieri en conférence de presse ce jeudi.
Le latéral italo-brésilien a insisté sur l’importance du prochain match face au RC Strasbourg. Car un succès ce vendredi soir en Alsace permettrait à l’OM de s’emparer provisoirement de la première place de Ligue 1. « Le match du PSG est fini, on ferme le chapitre. Strasbourg sera un adversaire très difficile, ils sont devant nous au classement, c’est très important pour le classement », a-t-il déclaré.
Un joueur important dans un système défensif solide
Arrivé dans les ultimes heures du mercato, Emerson Palmieri s’impose au sein de la défense marseillaise. Le latéral gauche reste très solide à son poste. Il l’a une nouvelle fois démontré lors du Classique contre Paris. Le joueur a d’ailleurs tenu à rassurer sur son état physique. Il s’est « senti mieux face au PSG » et est prêt pour la suite. « Plus tu joues, mieux tu te sens ».
L'ancien joueur de West Ham a également expliqué que la solidité défensive de l'OM ne repose pas uniquement sur le travail de l'arrière-garde. Il a souligné l'effort collectif, expliquant que « notre défense commence dès le n°9. Contre le PSG, les attaquants ont beaucoup couru et ça rend le travail plus facile pour la défense ».
Emerson ne cache pas sa joie d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Il n’avait pas hésité une seconde lorsque l’entraîneur de l’OM l’a contacté durant le mercato. « Dès le début, j’ai dit: ‘oui, je veux venir ». L’ancien Lyonnais est déterminé à aider son équipe à atteindre ses objectif cette saison.