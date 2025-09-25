Le Barça confirme un coup dur avant le choc contre le PSG !

Lamine Yamal est touché à l’aine et ne pourra pas participer au match de Liga entre le Barça et Oviedo ce jeudi. Une mauvaise nouvelle à quelques jours du choc contre le Barça, à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des Champions.

Lamine Yamal absent du groupe du Barça à six jours du duel face au PSG

À six jours du choc de la deuxième journée de la Champions League entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, Lamine Yamal n’est pas à 100% de ses capacités. Blessé à l’aine lors de la trêve internationale avec l’Espagne, l’ailier de 18 ans ne figure pas dans le groupe de Hansi Flick pour le déplacement de son équipe au Real Oviedo ce jeudi.

De quoi nourrir une certaine inquiétude pour le choc contre la bande à Ousmane Dembélé. Toutefois, le journal Mundo Deportivo rapporte que Lamine Yamal viserait bel et bien un retour sur les terrains ce dimanche face à la Real Sociedad, à l’occasion de la huitième journée du championnat.

Le deuxième du Ballon d’Or 2025 pourrait ainsi gratter quelques minutes de jeu pour retrouver le rythme et des sensations afin d’être prêt pour le choc européen contre le Paris SG le 1er octobre. En conférence de presse, l’entraîneur des Blaugranas a clairement affiché la motivation de son joueur.

« Ne pas avoir gagné le Ballon d’Or lui donne encore plus de motivation », a déclaré Hansi Flick. De son côté, Joan Laporta ne se montre pas vraiment rassuré concernant ce retour. « Il est vrai qu’il est actuellement blessé à cause de cette maudite pubalgie, il disait qu’il serait peut-être prêt pour la Real », confiait dernièrement le président du Barça à l’issue de la cérémonie du Ballon d’Or. Pour rappel, Lamine Yamal a disputé seulement trois matchs cette saison avec le FC Barcelone, les trois premières rencontres de Liga avec un bilan de 2 buts et 3 passes décisives.