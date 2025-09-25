ASSE : Une recrue entre émerveillement et engagement

Une des recrues de l’ASSE, cet été, est déjà séduite par la ferveur, la passion et la chaleur des supporters stéphanois. Il en est même émerveillé selon son témoignage.

ASSE : Joao Ferreira jauge l’ambiance de Geoffroy-Guichard

Joao Ferreira (24 ans) fait partie de la dizaine de recrues estivales de l’ASSE. Il est en provenance de Watford en Championship. Il a signé officiellement avec le club stéphanois, le 5 août 2025, contre une indemnité estimée à 3 M€. Il s’est engagé avec les Verts jusqu’en juin 2029.

Le défenseur portugais a été titulaire à 4 reprise en 5 apparitions en Ligue 2 ce début de saison. Il a pu jauger l’ambiance et le soutien des supporters stéphanois au stade Geoffroy-Guichard, face à Rodez AF, Grenoble Foot et au Stade de Reims. Ainsi que la ferveur lors des entraînements ouverts au public.

Ferreira : « Je n’ai pas connu un club où les fans vous portent autant au quotidien »

En un mois et demi passé dans le Forez, l’arrière latéral droit a été frappé d’étonnement et d’admiration pour le peuple vert, tant dans le Chaudron que dans la ville de Saint-Etienne.

« Au Portugal, mis à part les grands clubs, c’est rare de bénéficier d’un tel soutien. Mais ici, les supporters sont partout, dans les bons comme dans les moments plus compliqués. Cette énergie incroyable, je la ressens à chaque match, et même dans la vie de tous les jours ! », a-t-il confié.

Séduit par les supporters de son nouveau club, Joao Ferreira avoue son enchantement : « Jamais, au cours de ma jeune carrière, je n’ai pas connu un club où les fans vous portent d’une façon aussi positive, au quotidien. C’est tout simplement magnifique ».

Joao Ferreira sur les traces de Hélder Postiga

En moins de deux mois sous le maillot de l’ASSE, le natif de Vila do Conde (Portugal) est entièrement conquis par le peuple vert, au point de déclarer : « À Saint-Etienne, je me sens déjà comme chez moi ».

C’est maintenant au tour du nouveau numéro 13 de l’équipe d’Eirik Horneland de séduire les supporters du Forez. Et il en est conscient. Il veut marcher dans les pas de son compatriote Hélder Postiga (43 ans) : « J’espère un jour suivre ses traces. Rejoindre la sélection du Portugal, c’est l’un de mes grands objectifs ». L’attaquant retraité avait joué seulement 17 matchs avec les Verts en 2006, mais il avait été longtemps international portugais (71 sélections).