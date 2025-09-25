Stade Rennais : Loïc Désiré dégote une pépite en PL !

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré cible déjà un nouveau gardien de but pour le mercato hivernal en 2026. Le Français est en difficulté en Premier League.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré lorgne un indésirable en Angleterre

Un nouveau gardien de but à Rennes en janvier ? Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré y pense. Selon Teamtalk, le dirigeant rennais suit de près Illan Meslier. Formé au FC Lorient, le Français a 25 ans. Il garde aujourd’hui les cages de Leeds… ou plutôt, il les garde depuis le banc. La hiérarchie a basculé cet été. Lucas Perri, acheté 15,6 millions à Lyon, s’est installé dans les buts.

Meslier, lui, a glissé numéro deux. Une chute brutale. Car longtemps, il fut indiscutable. Mais sa saison 2024-25, marquée par des erreurs répétées, a affaibli sa place. Daniel Farke a insisté, tenté de lui redonner confiance. Rien n’y a fait. Leeds a alors choisi de miser gros sur Perri. À Rennes, le contexte pousse aussi à la réflexion. Doğan Alemdar a rejoint Istanbul Başakşehir. Gauthier Gallon pourrait partir. Derrière, il faut une doublure fiable pour Brice Samba.

Mais l’affaire semble difficile pour certaines raisons. Samba reste numéro un, sans contestation. Les pensionnaires du Roazhon Park ont payé plus de 14 millions pour l’avoir. Meslier accepterait-il de revivre la frustration qu’il subit déjà en Angleterre ? La question demeure. La situation pourrait changer en 2026.