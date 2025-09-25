Ligue Europa : L’OL peut-il créer l’exploit à Utrecht ?

L’OL entre en lice, ce jeudi, en Ligue Europa face au FC Utrecht. Mais des doutes subsistent sur l’équipe de Paulo Fonseca. Réussira-t-elle à ramener une victoire des Pays-Bas ?

L’OL privé de Tolisso et Abner face à Utrecht

L’OL s’est déplacé aux Pays-Bas avec un groupe de 21 joueurs, dont la dernière recrue du club, Rachid Ghezzal, pour affronter le FC Utrecht. L’ailier algérien est le joker médical qui remplace provisoirement Ernest Nuamah, gravement blessé au genou depuis avril 2025.

En revanche, Paulo Fonseca est privé du capitane Corentin Tolisso. Il est suspendu pour ce premier match de la phase de qualification. L’entraîneur de l’Olympique lyonnais ne peut également pas compter sur les services d’Abner Vinicius. Il est victime d’une blessure musculaire et indisponible jusqu’en octobre.

Paulo Fonseca regrette l’absence de joueurs d’expérience

Outre les absences du milieu de terrain français et du défenseur latéral gauche brésilien, Lyon a perdu plusieurs joueurs majeurs, dont la plupart avaient l’expérience du haut niveau. On peut citer Alexandre Lacazette, Nemanja Matic, Lucas Perri, Georges Mikautadze, Saïd Benrahma, Rayan Cherki ou encore Thiago Almada.

Evidemment, l’OL de cette saison est diminué, comparativement à l’équipe de la saison dernière, qui avait été éliminée en quarts de finale par Manchester United. Paulo Fonseca l’admet, même s’il espère faire un résultat à Utrecht.

« L’an dernier, nous avions plus de joueurs expérimentés dans cette compétition, aujourd’hui, nous sommes plus en construction avec des jeunes joueurs, qui pour certains vivent leur premier match en Ligue Europa », a-t-il reconnu.

Le confrère d’Eurosport, Martin Mosnier, est quant à lui pessimiste pour le club rhodanien. « En attaque, avec le seul Martin Satriano comme avant-centre […], difficile d’espérer être performant sur deux tableaux simultanément […]. La Ligue Europa peut, face au manque de profondeur de l’effectif, devenir une vraie menace », analyse-t-il.

Fonseca : « On va attaquer ce match et la Ligue Europa avec ambition »

Conscient de la situation, le technicien portugais espère pousser son équipe actuelle à se surpasser, notamment en Ligue Europa. Il assure que l’OL « va attaquer cette compétition et ce match avec ambition ». Pour Paulo Fonseca, il n’est pas question de revoir l’objectif du club à la baisse, mais plutôt d’avancer dans la compétition, match après match. « Je ne vois pas plus loin que le match d’après », glisse-t-il.

Après Utrecht, les Gones se déplacent à Lille, dimanche, en Ligue 1. En Ligue Europa, ils affronteront des adversaires relativement abordables : le RB Salzbourg, le FC Bâle, le Betis Séville, le Maccabi Tel-Aviv, Go Ahead Eagles, Young Boys de Berne et PAOK Salonique.