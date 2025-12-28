PSG : De 40M€ à 70M€, le Paris SG réalise un coup XXL

Arrivé au PSG presque sur la pointe des pieds, Willian Pacho est devenu l’un des symboles du club version Luis Enrique. En un an et demi, le club parisien a transformé un pari à 40M€ en un joyau estimé à 70M€.

Mercato PSG : Pacho, un recrutement devenu référence

L’été 2024 restera comme un tournant dans l’histoire récente du Paris Saint-Germain. Sous l’impulsion de Luis Campos, le club a misé 40 millions d’euros sur Willian Pacho, défenseur central encore discret mais déjà prometteur à l’Eintracht Francfort. Un choix audacieux, presque silencieux, à l’image de l’Équatorien.

Sur le terrain, la réponse a été immédiate. Calme, dur sur l’homme, précis dans la relance, Pacho s’est imposé comme un pilier de l’axe gauche. Dans une équipe parfois critiquée pour ses extravagances, il a incarné une rigueur bienvenue, celle qui mène aux titres majeurs.

L’homme de confiance de Luis Enrique

Numéro 51 sur le dos, Pacho n’a pas tardé à gagner la confiance de Luis Enrique. Son impact défensif a permis au PSG de franchir un cap collectif, jusqu’à ce sacre historique en Ligue des Champions en mai dernier. Une consécration à laquelle il a largement contribué.

À 24 ans, l’Équatorien symbolise un PSG plus mature, plus cohérent. Les discussions autour d’une prolongation confirment son statut : Paris veut bâtir l’avenir avec lui, sans humour excessif mais avec une lucidité presque clinique.

Une valeur qui flambe sur le marché

Selon Transfermarkt, la progression est nette : 70M€ aujourd’hui, soit 30M€ de plus qu’à son arrivée. Une inflation maîtrisée, reflet de performances constantes au plus haut niveau européen. Le PSG ne s’y trompe pas. Au-delà des chiffres, Pacho est devenu un actif sportif et financier majeur. Preuve qu’un mercato réussi ne fait pas toujours de bruit, mais laisse des traces durables.

