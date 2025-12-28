Mercato OM : Un pari à 20 M€ vire déjà au casse-tête

Arrivé à l’OM avec l’étiquette d’un renfort majeur, Facundo Medina devait solidifier la défense marseillaise. Quelques mois plus tard, Marseille se retrouve face à une équation sportive et financière bien plus complexe que prévu.

Mercato OM : Un investissement ambitieux, un rendement en suspens

À l’été dernier, l’Olympique de Marseille n’a pas hésité à sortir l’artillerie lourde. En misant sur Facundo Medina, prêté avec option d’achat pouvant atteindre 20 M€, le club phocéen pensait sécuriser l’un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1. Un choix assumé, presque audacieux, tant l’Argentin sortait de saisons pleines sous le maillot lensois.

Lire aussi : De Zerbi tente un pari inattendu pour remplacer Medina

À voir

ASSE : Cette statistique qui révèle un vrai malaise !

Mais le Vélodrome est parfois un juge sévère. Depuis son arrivée, Medina n’a pas eu le loisir d’enchaîner. Cinq apparitions, à peine 300 minutes disputées, et surtout une interminable litanie de pépins physiques. Résultat : seize matchs manqués, une intégration hachée et une impression persistante d’inachevé. À Marseille, la patience existe, mais elle a ses limites.

Blessures, doutes et chute de valeur marchande

Les absences répétées ne sont pas sans conséquences, notamment sur le marché. Selon Transfermarkt, la valeur marchande du défenseur de 26 ans a déjà chuté de 5 M€. Estimé à 25 M€ il y a encore peu, Medina ne vaudrait plus que 20 M€ aujourd’hui. Un symbole cruel pour un joueur censé incarner l’avenir.

Pour Marseille, le dilemme est réel : lever ou non l’option d’achat. Sportivement, le potentiel demeure intact, mais l’incertitude physique refroidit. Financièrement, l’opération ressemble de plus en plus à un pari risqué. À Marseille, on aime les coups de poker. Encore faut-il que les cartes cessent de se dérober.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato : Marseille perd gros, une priorité s’envole !

OM : De Zerbi soulagé, l’UEFA change la donne pour Medina

À voir

PSG : De 40M€ à 70M€, le Paris SG réalise un coup XXL

Mercato : Benatia frappe, un crack défensif va signer à l’OM