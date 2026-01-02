Mercato OM : Accord conclu pour Manuel ?

Les dirigeants de l’OM dégotent un super crack en Italie pour ce mercato hivernal. La Juventus a fixé le tarif pour Manuel Locatelli.

Mercato OM : Manuel Locatelli attendu à Marseille ?

Le mercato hivernal a ouvert ses portes et les clubs accélèrent pour frapper certains coups. Les dirigeants de l’OM foncent sur un crack en Italie pour apporter de vivacité à l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi. Troisième de Ligue 1 après 16 journées, le club phocéen souhaite renforcer son entrejeu afin de rester compétitif durant la seconde partie de la saison.

Selon les informations de Transferfeed, les dirigeants marseillais auraient coché le nom de Manuel Locatelli. Le milieu international italien, actuellement sous contrat avec la Juventus Turin, correspond parfaitement au profil recherché. Cette saison, il a déjà disputé 16 maches de Serie A avec la Vieille Dame et livre de solides performances.

La Juve fixe le prix : 40 millions d’euros. Une somme élevée, d’autant que la concurrence est réelle. Chelsea, Newcastle, Arsenal, Aston Villa suivent aussi le natif de Lecco. Arrivé en 2023 depuis Sassuolo contre 36 millions d’euros, il est lié à la Vieille Dame jusqu’en juin 2028. La direction de l’OM n’est pas encore passée à l’attaque pour l’Italien. Aucun accord n’est encore trouvé entre les deux camps.

