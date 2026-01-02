Mercato OL : 13M€ ! Lyon reçoit une réponse cash pour un milieu offensif

L’OL avance ses pions sur le mercato hivernal avec méthode et ambition. Mais en Turquie, Fenerbahçe n’entend pas brader l’un de ses talents et a fixé un cadre très clair.

Mercato OL : Lyon accélère et assume ses ambitions

Le mercato hivernal n’est pas encore entré dans sa phase la plus brûlante que l’OL a déjà dégainé. En enrôlant Endrick sous la forme d’un prêt, les dirigeants lyonnais ont envoyé un message limpide : Paulo Fonseca sera armé pour redresser la barre. Ce premier mouvement n’est toutefois qu’un prélude.

Lire aussi : Mercato OL : Xavi Alonso a tenté le coup Tyler Morton

À voir

Mercato OM : Un attaquant de Marseille réclamé en Italie

À Lyon, on sait que la seconde partie de saison se jouera aussi dans l’entrejeu, là où la créativité a parfois manqué. D’où cette volonté assumée d’ajouter un profil capable de faire jouer les autres, sans renoncer à l’intensité chère au championnat de France.

Szymanski, un profil qui coche des cases

Parmi les pistes étudiées, celle menant à Sebastian Szymanski suscite un réel intérêt. Le milieu offensif polonais, aujourd’hui en retrait à Fenerbahçe, verrait d’un bon œil un nouveau défi en Ligue 1 pour relancer une dynamique en perte de vitesse.

À 26 ans, l’international polonais offre un mélange séduisant de maturité et de marge de progression. Technique, mobile et doté d’une vraie intelligence de jeu, il correspond au cahier des charges lyonnais, autant sportivement que stratégiquement.

Fenerbahçe ferme la porte aux rabais

Mais l’OL est désormais fixé. Selon la presse turque, Fenerbahçe a été on ne peut plus clair : ce sera 13 millions d’euros, pas un de moins. Une réponse cash, presque sèche, qui place Lyon face à ses responsabilités. Reste à savoir si les Gones accepteront de s’aligner ou s’ils tenteront de jouer la montre. Dans ce dossier, le message est limpide : à ce prix-là, la créativité a un coût.

Lire aussi sur l’OL :

OL : Pourquoi l’Olympique Lyonnais temporise pour Endrick ?

OL : Botafogo de John Textor sanctionné, comme à Lyon

À voir

ASSE : L’énorme aveu de Maxime Bernauer

Mercato OL : Accord bouclé pour Dominguez ?