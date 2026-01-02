PSG : Un pilier du projet parisien s’en va

Architecte discret mais décisif du PSG, il a façonné l’âme sportive du club parisien moderne. À l’horizon 2030, une page majeure du projet parisien s’apprête à se tourner.

PSG : Luis Campos, l’ombre qui éclaire les succès

Arrivé à l’été 2022 pour succéder à Leonardo, Luis Campos a rapidement imposé sa patte : méthodique, exigeante, presque ascétique. Fort d’un CV bâti à Monaco et Lille, le Portugais a remis de la cohérence dans un club souvent accusé de briller sans structure. Son credo ? Le temps long, la rigueur et la compréhension fine des équilibres humains.

Ses choix ont parlé pour lui. Vitinha, Barcola, Neves, Pacho, Kvaratskhelia : des pioches qui ont consolidé un collectif enfin conquérant. La victoire historique en Ligue des champions la saison passée n’a pas seulement été celle d’un soir européen, mais l’aboutissement d’un travail de fond, patient, presque invisible.

Campos, l’homme de confiance de QSI

En septembre, sur RMC, Campos a levé le voile sur l’étendue de sa mission : « Mon travail, ce n’est pas seulement le PSG, c’est aider QSI à grandir aussi sur le plan qu’ils ont dans le football… ». Une fonction élargie, loin du simple mercato, nourrie par son passé d’entraîneur et sa vision globale du haut niveau.

« Des personnes pensent que le travail de directeur sportif, c’est seulement le mercato », a-t-il rappelé, insistant sur les valeurs de « discipline, de rigueur, d’exigence chaque jour ». Une philosophie qui a profondément marqué le vestiaire et l’encadrement, et redonné du sens à la performance.

2030, le dernier horizon

La date est désormais gravée. « Ma retraite au terme de mon contrat en 2030 ? C’est sûr », a-t-il confié, lucide et serein. À 65 ans, l’homme se projette ailleurs, peut-être loin des aéroports à l’aube, non sans humour. « Le PSG est mon dernier projet », a-t-il conclu. Une phrase simple, lourde de sens. Paris perdra bientôt un pilier silencieux, mais son héritage, lui, continuera de courir sur la pelouse.

