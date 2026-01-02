ASSE : L’énorme aveu de Maxime Bernauer

Défenseur de l’ASSE, Maxime Bernauer ne cache pas son admiration pour le Peuple Vert. Le joueur de 27 ans a livré une déclaration d’amour pleine d’émotion à ses supporters.

ASSE : La ferveur qui transcende les joueurs selon Bernauer

Maxime Bernauer, du haut de ses 27 ans, s’est confié à Tribune Verte sur l’intensité exceptionnelle de l’ambiance dans le Chaudron. Avec 12 matches joués cette saison et deux passes décisives, il est pleinement conscient de la chance qu’il a d’évoluer sous les couleurs mythiques de l’ASSE. « Je me dis que je suis encore en train de vivre quelque chose de grand ici », explique le défenseur central.

Lire aussi : ASSE : Il s’en va et révèle pourquoi il a tourné dos à Saint-Étienne

À voir

PSG-Paris FC : Une énorme décision tombe avant le choc

Pour Bernauer, chaque rencontre devant 30 000 spectateurs dépasse le simple cadre sportif. « Je préfère jouer devant un stade plein ici qu’à Arsenal dans un Emirates vide », avoue-t-il avec un sourire qui mêle sérieux et légèreté. Loin de se contenter de la nostalgie des victoires passées, il vit pleinement l’intensité du présent.

Entre passion personnelle et projet collectif

Le joueur ne rêve pas seulement de succès individuels. « Gagner un titre avec l’ASSE ? Sur le plan personnel oui. Mais collectivement et pour le club, ce serait top », confie-t-il. Pour Bernauer, chaque derby, chaque match dans le Forez, est une opportunité rare que beaucoup de joueurs n’ont jamais connue.

Malgré les difficultés et la récente descente en Ligue 2, la ferveur des supporters ne faiblit pas. « Nous sommes conscients qu’on est dans un gros projet et qu’on vit des moments forts », conclut-il. Une déclaration qui rappelle que, parfois, la passion des tribunes vaut bien tous les trophées.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Forte concurrence pour Raykkonen

L’ASSE parmi les favoris pour la montée en Ligue 1 ?

À voir

Mercato OM : Un attaquant de Marseille réclamé en Italie

Mercato ASSE : Enzo Bardeli, la cible prioritaire s’éloigne