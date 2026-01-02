Mercato OM : Un attaquant de Marseille réclamé en Italie

Mis à l’écart à l’OM, un attaquant olympien voit son avenir s’écrire loin du Vélodrome. En Serie A, un entraîneur de renom pousse en coulisses pour tenter un pari à haut risque.

Mercato OM : Neal Maupay, l’ombre d’un buteur en quête de lumière

À Marseille, l’hiver s’annonce froid pour Neal Maupay. Déjà annoncé sur le départ l’été dernier, l’attaquant n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi et ses rares apparitions ont valeur de rappel : le temps presse. À 28 ans, l’ancien Niçois sait que rester immobile serait la pire des décisions, surtout dans un club où la concurrence est aussi rude que l’exigence populaire.

L’OM, fidèle à sa réputation volcanique, ne fait pas de sentiments quand le rendement n’est pas jugé suffisant. Maupay, travailleur discret mais efficacité intermittente, semble avoir atteint un point de non-retour. Le mercato hivernal apparaît donc comme une porte de sortie logique, presque salutaire, pour un joueur qui aspire à retrouver du temps de jeu et, surtout, des buts.

L’appel de l’Italie et le pari Gilardino

Selon Tuttosport, l’avenir de Maupay pourrait s’écrire en Serie A. À Pisa, promu ambitieux, Alberto Gilardino aurait personnellement réclamé sa venue. L’ancien champion du monde, désormais entraîneur, voit en l’attaquant marseillais une opportunité rare : un joueur d’expérience, accessible, capable d’aider le club toscan à assurer son maintien.

Une première offre aurait même été transmise à l’OM, d’après le média italien. Mais depuis, silence radio sur la Canebière. De quoi agacer côté italien et interroger côté marseillais. Stratégie attentiste ou simple lenteur administrative ? À Marseille, le mercato avance parfois au rythme d’un mistral capricieux.

