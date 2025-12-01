Mercato OL : Un gros transfert bouclé à Lyon !

L’OL va signer définitivement l’attaquant uruguayen prêté par le RC Lens. Une clause oblige le club à recruter définitivement l’ancien attaquant lensois.

Mercato OL : Une recrue estivale va rester à Lyon

Lors du dernier mercato estival, la direction de l’OL a acté plusieurs départs. En attaque, l’international géorgien Georges Mikautadze a plié ses bagages pour rejoindre Villarreal CF en Liga. Lyon, menacé de relégation en Ligue 2, l’a sacrifié pour alléger sa masse salariale. À sa place, un profil bien moins coûteux débarque.

Le club choisit alors Martín Satriano. Un prêt : 5 millions d’euros, plus 1 million en bonus éventuels. Mais l’Uruguayen, deux buts seulement en douze matchs, toutes compétitions confondues, n’a pas vraiment répondu aux attentes. Et pourtant, Lyon doit le signer définitivement.

À voir

Mercato OM : Bilal Nadir fait exploser les débats sur sa prolongation

Lire aussi : OL : 200 M€ de déficit, guerre ouverte entre Textor et Kang

Le club lyonnais, provisoirement 6e de Ligue 1, devra activer l’option d’achat du buteur de 24 ans parce qu’une clause l’y force. Si l’OL conserve son statut professionnel à la fin de la saison, l’achat devient obligatoire. Et cette condition, sauf catastrophe, sera remplie. Autrement dit, Satriano restera à Lyon parce que la clause le lie au club. Les Gones n’ont plus le choix.

Lire la suite sur l’OL

OL – FC Nantes : Le FCN crie au scandale après la défaite

Mercato OL : Corentin Tolisso lâche une bombe sur son avenir

À voir

PSG : Grosse annonce pour une recrue à 66M€

OL : Catastrophe à Lyon, plus de 200 M€ de perte !