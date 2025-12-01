PSG : Une bonne nouvelle tombe pour Luis Enrique !

Le tacticien du PSG, Luis Enrique reçoit de bonne nouvelle qui vient de l’infirmerie. Un cadre blessé va reprendre l’entraînement.

PSG : le retour de Désiré Doué se précise

Éloigné des terrains depuis fin octobre, Désiré Doué va de plus en plus mieux. L’ailier du PSG, enfin libéré de ses douleurs à la cuisse, voit la reprise se rapprocher. Paris Team indique que la gêne a disparu. Le 29 octobre, contre le FC Lorient, une lésion musculaire à la cuisse droite l’avait contraint à quitter la pelouse. Tout est parti de là.

Depuis, il est coincé à l’infirmerie. Son retour en compétition est attendu en décembre. Mais Désiré Doué ne veut surtout pas précipiter les choses. Il va manquer la réception du Stade Rennais, samedi prochain. C’est un choc de la 15e journée de Ligue 1 qui se tiendra au Parc des Princes.

Le retour de Désiré Doué fera du bien au Paris SG. De nombreux chocs attendent l’ogre parisien en Ligue 1, en Coupe de France comme en Ligue des Champions. En raison des blessures, le champion d’Europe en titre lâche des points. Battu à Monaco, le PSG a perdu son fauteuil de leader de Ligue 1.

