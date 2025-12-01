OM : L’erreur fatale qui fait exploser la colère !

Samedi soir, l’OM a laissé filer une occasion en or de reprendre la tête de la Ligue 1 face à Toulouse. Une erreur fatale en fin de match provoque colère et incompréhension parmi les supporters et les experts.

OM : Une opportunité manquée dans les arrêts de jeu face à Toulouse

La rencontre face à Toulouse semblait idéale pour Marseille. La défaite surprise du PSG à Monaco offrait au club phocéen la possibilité de s’emparer de la première place du championnat. Les hommes de Roberto De Zerbi pensaient avoir fait le plus dur, en menant au score jusqu’aux dernières secondes, après avoir concédé l’ouverture du score. Mais un but encaissé dans le temps additionnel a transformé une victoire promise en un match nul frustrant (2-2).

Sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu n’a pas caché son exaspération : « C’est quoi le problème avec l’OM qui laisse encore passer sa chance de prendre la tête de la Ligue 1 ? C’est comme un refus d’obstacle en équitation. Ça ressemble un peu à ça. Contre Angers, ça a été la même dans les dernières minutes. Là à la 92ème minute. C’est dommage parce que Paris est moins fort que la saison dernière, on peut rester à la course avec eux ».

La concentration, une faille inquiétante

Le champion du monde 98 souligne un problème récurrent : le mental des joueurs. « Rater des occasions comme ça, ce n’est pas acceptable. C’est dans la tête, en plus, sur la touche, ils l’ont travaillé, le coach le dit, c’est incompréhensible à ce moment du match d’être aussi peu concentré dans un moment où tu joues la place de numéro 1. Je ne comprends pas ça », a-t-il poursuivi.

Cette perte de points cruciale soulève des questions sur la capacité de l’OM à gérer la pression en Ligue 1. La frustration monte parmi les supporters, qui voient leur équipe répéter des erreurs évitables au moment où le titre semble à portée de main. Si De Zerbi veut rester dans la course, il devra impérativement corriger ces lacunes psychologiques.

