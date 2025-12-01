Stade Rennais : le vestiaire lance un sérieux avertissement au PSG !

Le vestiaire du Stade Rennais se prépare pour créer l’exploit face au PSG au Parc des Princes en Ligue 1. Le choc approche.

PSG vs Stade Rennais : Brice Samba vise une victoire face au Paris SG

Depuis quelques semaines, le Stade Rennes renaît. Le club breton retrouve la confiance, la vigueur et rafle des points. Le FC Metz en a fait les frais, dès l’ouverture de cette 14e journée. Le SRFC occupe provisoirement la 5e place au classement et vise l’Europe. Le tacticien sénégalais, Habib Beye a renversé complètement la situation et conserve son fauteuil.

Les joueurs sentent que le moment est bon. Quatre victoires de suite, Rennes revient dans le haut du tableau. Un choc intense attend les hommes de Habib Beye samedi prochain au Parc des Princes. Ils vont défier le PSG de Luis Enrique. Pour le gardien de but du Stade Rennais, Brice Samba, le match contre Paris sera un vrai test. Une manière de mesurer ce nouveau souffle.

À voir

PSG : Grosse annonce pour une recrue à 66M€

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Breel Embolo vers l’Italie ?

Le Paris SG reste sur une défaite à Monaco et paraît moins dominateur que la saison passée. Alors Rennes, fort de sa série, vise une cinquième victoire pour montrer qu’il est de retour et est désormais un sérieux prétendant au titre de champion de France. Juste après Metz, Brice Samba a lancé les hostilités. « Ce quatrième succès de suite nous donne énormément de confiance. Nous devons continuer. Il faut profiter de ce moment, mais nous savons que nous avons un gros match face au Paris Saint-Germain la semaine prochaine, donc nous devons bien récupérer et nous préparer pour ce choc », a-t-il dit.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Stade Rennais : Habib Beye encense ses joueurs et prévient

Mercato Stade Rennais : Nouvelle offre XXL pour Jérémy Jacquet !

À voir

Mercato OL : Un gros transfert bouclé à Lyon !

Mercato Stade Rennais : Rayan attendu à Rennes cet hiver ?