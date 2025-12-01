PSG : Grosse annonce pour une recrue à 66M€

Le PSG a frappé fort cet été avec l’arrivée d’Illya Zabarnyi, recruté pour 66 millions d’euros. Mais si le jeune défenseur ukrainien suscite l’enthousiasme, son adaptation au football français reste encore une étape à surmonter.

PSG : Zabarnyi attendu au tournant

Recruté en provenance de Bournemouth, Illya Zabarnyi est arrivé à Paris avec un poids énorme sur les épaules : celui d’évoluer dans une équipe fraîchement sacrée championne d’Europe. Les attentes sont donc légitimes, mais le joueur peine pour l’instant à imposer son empreinte sur le terrain. Gaël Clichy, ancien latéral et consultant averti, prend tout de même sa défense et appelle à la patience.

« Pour les nouveaux joueurs, qui arrivent de Bournemouth par exemple, il faut leur laisser du temps. Je sais qu’on n’a pas le temps dans le football, mais il sort d’une saison exceptionnelle en Premier League, c’est une nouvelle façon de voir le football, une nouvelle façon de défendre, avec beaucoup plus d’espace dans le dos, parce que ce n’était pas ça à Bournemouth », a-t-il déclaré dans l’émission After Foot sur RMC.

Le Paris SG pas pénalisé par Zabarnyi

Malgré un début de saison mitigé, le club parisien reste confiant quant à l’avenir de son jeune défenseur. Pour Gaël Clichy, le recrutement de Zabarnyi s’inscrit dans une logique réfléchie et maîtrisée. « Il fera des erreurs, mais on arrivera à gagner des trophées avec ces mecs-là, parce que, jusqu’à présent, Campos et Luis Enrique n’ont pas fait de grosses erreurs sur le recrutement », assure-t-il.

Le PSG peut donc continuer à viser les sommets européens sans craindre que l’adaptation du jeune Ukrainien ne freine ses ambitions. Entre patience et exigence, le club et ses supporters espèrent voir Zabarnyi s’affirmer rapidement, à la hauteur du prix investi.

