Mercato OM : Bilal Nadir fait exploser les débats sur sa prolongation

Titularisé après deux mois d’absence, Bilal Nadir a brillé contre Toulouse et relancé le débat sur sa prolongation à l’OM. À 22 ans, le jeune milieu de terrain montre qu’il peut peser dans le cœur du jeu phocéen.

Une première période hésitante mais prometteuse

Samedi, lors de la 14e journée de Ligue 1, Bilal Nadir a retrouvé la titularisation face à Toulouse, en offrant une prestation contrastée. Actif mais maladroit, le jeune milieu a gâché ses trois premières tentatives, laissant les supporters marseillais soupirer. Pourtant, derrière cette apparente hésitation se dessinait une détermination palpable : “Il voulait montrer qu’il méritait sa place”, confie un observateur du Vélodrome.

Lire aussi : Inquiétude levée à l’OM : Bilal Nadir prend la parole !

À voir

OM : L’erreur fatale qui fait exploser la colère !

Après la mi-temps, le natif de Nice s’est repositionné plus bas sur le terrain, profitant de la sortie d’Angel Gomes. Cette adaptation tactique a permis à Nadir de mieux organiser le jeu et de se montrer décisif. Son volume de jeu et ses prises d’initiatives ont su compenser ses maladresses initiales, donnant un souffle nouveau au milieu olympien.

Mercato OM : Bilal Nadir bientôt prolongé ?

C’est finalement à la 66e minute que Bilal Nadir a inscrit sa marque. Depuis le rond central, il a délivré une passe en profondeur parfaite pour Igor Paixao, qui égalise et fait lever le Vélodrome. Son effort a été salué et lui a valu le titre d’homme du match. Sur les réseaux sociaux, la question de sa prolongation a ressurgi avec force.

“On attend quoi pour sa prolongation ?”, a lancé un supporter sur X, alors que d’autres évoquaient déjà une convocation avec le Maroc pour la CAN. Ce succès intervient après le baptême du feu de Darryl Bakola en Ligue des champions, de quoi rappeler que Nadir doit désormais s’imposer pour sécuriser son avenir. Sorti sous les acclamations à la 77e minute, l’attaquant phocéen semble relancer la discussion autour de son contrat.

Lire aussi sur l’OM :

OM–Toulouse FC : L’annonce choc qui inquiète à Marseille !

Mercato OM : La grosse annonce de Mason Greenwood !

À voir

Mercato ASSE : Saint-Étienne prépare un coup surprenant

Mercato : Accord entre le SRFC et l’OM pour Ludovic Blas ?