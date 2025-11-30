Mercato : Accord entre le SRFC et l’OM pour Ludovic Blas ?

En froid avec Habib Beye, l’entraîneur du SRFC, Ludovic Blas envisagerait bien un départ cet hiver. Le milieu de terrain français aurait même déjà trouvé un prétendant sur le marché, l’OM, qui serait le grand favori pour le recruter. Explications.

Mercato SRFC : L’OM n’a pas renoncé à Ludovic Blas

Face à l’enchaînement des matchs de Mason Greenwood et à l’échec du pari Timothy Weah, l’Olympique de Marseille explore une nouvelle piste offensive pour la seconde moitié de saison. Dans cette optique, Medhi Benatia, le directeur sportif du club phocéen, aurait ciblé Ludovic Blas, dont la situation au SRFC pourrait favoriser un transfert.

Lisez aussi : Stade Rennais : Une offre tombe pour Ludovic Blas !

À la recherche d’un milieu offensif capable d’apporter plus de liant dans son jeu, Roberto De Zerbi aimerait serait très intéressé par le profil de l’ancien joueur du FC Nantes. Une information révélée par le compte Twitter @jonathan35001, suiveur attentif de l’actualité du club breton. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Ludovic Blas ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante.

Le Stade Rennais attend 15M€ pour Ludovic Blas

Déclassé par Habib Beye, qui préfère désormais s’appuyer sur Valentin Rongier, Djaoui Cissé, Mahdi Camara, Moussa Al Tamari ou encore Przemysław Frankowski, Ludovic Blas a dû se contenter d’un rôle de remplaçant lors des quatre derniers matchs du SRFC.

À voir

Mercato ASSE : Le Stade Rennais s’active pour Lucas Stassin

Face à cette situation, le natif de Colombes songerait sérieusement à quitter la Bretagne cet hiver. Valorisé à 18 millions d’euros, Blas pourrait notamment rejoindre les rangs de l’OM pour disputer la Ligue des Champions dans la deuxième moitié de saison.

Lisez aussi : Stade Rennais : Ludovic Blas de retour !

Le média spécialisé indique que Pablo Longoria et Medhi Benatia seraient déjà en train de préparer une offre de 15 millions d’euros pour s’octroyer les services du milieu offensif rennais. À quelques semaines de l’ouverture du mercato d’hiver, Ludovic Blas serait emballé par l’idée de rejoindre la cité phocéenne.

Lire aussi sur Ludovic Blas

Stade Rennais : Le calvaire continue pour Ludovic Blas !

À voir

Mercato PSG : Campos proche d’un exploit en Angleterre ?

Stade Rennais : Des nouvelles fraîches de Ludovic Blas

Stade Rennais : Mauvaise nouvelle pour Ludovic Blas !