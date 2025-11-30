Mercato ASSE : Le Stade Rennais s’active pour Lucas Stassin

Annoncé sur les tablettes du VfB Stuttgart, en Bundesliga, l’attaquant de l’ASSE, Lucas Stassin, pourrait finalement rester en France et rejoindre les rangs du Stade Rennais à l’issue du mercato hivernal. Explications.

Mercato ASSE : Le Stade Rennais se mêle à la lutte pour Lucas Stassin

Après un départ avorté l’été passé, Lucas Stassin a de fortes chances de quitter finalement l’AS Saint-Étienne lors du mercato hivernal qui ouvre ses portes à compter du 1er janvier 2026. Pressenti à l’étranger, notamment en Bundesliga, où les dirigeants de Stuttgart auraient déjà lancé les premières tractations pour l’international espoir belge, le numéro 9 des Verts pourrait bien poursuivre sa carrière en France.

Actuellement en Ligue 2, l’ancien avant-centre de Westerlo pourrait évoluer dans l’élite du football français dans la deuxième partie de saison. Déjà dans les plans du Paris FC l’été passé, Lucas Stassin serait désormais l’une des priorités du Stade Rennais pour cet hiver. En pleine dynamique positive avec un quatrième succès consécutif en Ligue 1, Habib Beye prépare déjà l’avenir.

L’entraîneur rennais aurait soufflé à sa direction le nom d’Ilan Kebbal, milieu offensif du Paris FC et international algérien, auteur d’un excellent début de saison. Mais le technicien sénégalais aimerait aussi voir débarquer Lucas Stassin. Le club breton travaillerait même en coulisses pour préparer son arrivée en janvier.

Breel Embolo vendu pour faire la place à Stassin ?

De retour au premier plan, le Stade Rennais compte bien recruter en janvier et Habib Beye sait déjà ce qu’il veut pour viser une place européenne à l’issue de la saison. Déterminé à s’offrir les services de Lucas Stassin, l’entraîneur du SRFC serait prêt à sacrifier l’un de ses attaquants du moment. En effet, selon les dernières informations du journal L’Équipe, le Stade Rennais pourrait accepter l’offre de l’AS Rome pour Breel Embolo cet hiver.

Après avoir échoué de le recruter l’été passé, les Giallorossi sont toujours intéressés par l’international suisse et n’écartent pas l’idée de le recruter dans les semaines à venir. Si la Roma met le prix, le Stade Rennais laissera partir Breel Embolo en Italie et lancera l’offensive pour recruter Lucas Stassin dans la foulée. Affaire à suivre…