Mercato : L’ASSE prépare déjà la succession de Lucas Stassin

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Lucas Stassin se rapproche d’un départ de l’ASSE. Retenu l’été passé, l’attaquant belge dispose d’un bon de sortie pour le mercato hivernal à venir. Si bien que les dirigeants stéphanois pensent déjà à sa succession.

Mercato ASSE : Lucas Stassin vers la Bundesliga ?

Moins en vue cette saison, avec seulement 4 buts et 3 passes décisives en 13 matchs de Ligue 2, Lucas Stassin garde sa cote sur le marché des transferts. D’après les informations du journaliste Florian Plettenberg, les dirigeants du VfB Stuttgart auraient entamé les premiers contacts avec l’entourage de Stassin.

L’actuel cinquième de Bundesliga travaillerait activement sur la possibilité d’un transfert de l’international espoir belge dès cet hiver. Et cela tombe bien puisque le père du joueur de 20 ans assure que la destination privilégiée de son fils est le championnat allemand.

« L’Angleterre, c’est un rêve, mais c’est sans doute encore un peu tôt. On me conseille l’Italie, la Serie A. C’est une option même si on voit que c’est difficile pour des joueurs comme Openda et Jonathan David alors qu’ils ont réussi en Ligue 1. L’Espagne, ça correspondrait bien à Lucas, ça le tentait cet été, mais le club intéressé n’avait pas les moyens suffisants pour formuler une offre assez intéressante pour Saint-Étienne. Mais à mon avis, le top, c’est la Bundesliga. J’adore ce championnat, j’aime tout là-bas, l’ambiance, les stades, le jeu développé. Pour les attaquants, il y a beaucoup d’espace », a expliqué Stéphane Stassin.

Pour laisser partir l’ancien joueur de Westerlo, l’ASSE aurait fixé un prix oscillant entre 35 et 40 millions d’euros, mais certaines sources pensent qu’un chèque de 25 millions d’euros pourrait suffire pour boucler le transfert de Lucas Stassin. Une manne financière qui devrait ensuite être réinvestie pour recruter un nouvel élément offensif pour renforcer l’effectif d’Eirik Horneland.

L’ASSE cible Enzo Bardeli pour remplacer Stassin

Si le départ de Lucas Stassin se réalise, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne pourraient lancer l’offensive pour attirer l’un des meilleurs joueurs de Ligue 2 lors du prochain mercato hivernal : Enzo Bardeli. Auteur de 7 buts et 4 passes décisives en 16 rencontres toutes compétitions confondues, le joueur de Dunkerque possède le profil parfait pour renforcer l’effectif de l’ASSE, à en croire les révélations du portail Peuple-Vert.

Âgé de 24 ans, le milieu de terrain français réalise un très bon début de saison avec son club et attise déjà des convoitises. Titulaire indiscutable à Dunkerque, Enzo Bardeli serait un renfort considérable aux yeux d’Eirik Horneland. Pour l’entraîneur des Verts, son arrivée permettrait à son équipe d’aller chercher plus sereinement la montée en Ligue 1 pour la saison prochaine. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, Bardeli est évalué à 4 millions d’euros sur Transfermarkt.

