Après Monaco, le Paris SG respire mieux pour Lucas Chevalier

Au lendemain de la défaite du PSG sur le terrain de l’AS Monaco dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1, la presse a dévoilé les premières nouvelles sur Lucas Chevalier, victime d’un tacle assassin de Lamine Camara. Explications.

PSG : Plus de peur que de mal pour Lucas Chevalier

La séquence a marqué les esprits samedi soir au stade Louis-II lors de la rencontre de la 14e journée de Ligue 1 entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Lucas Chevalier a subi un tacle appuyé de Lamine Camara sur sa cheville droite, le contraignant à recevoir des soins sur la pelouse. Le gardien de but du PSG est sorti du terrain avec un gonflement visible et un pas hésitant, laissant craindre une indisponibilité avant le choc face au Stade Rennais, samedi prochain, au Parc des Princes.

Heureusement pour le club de la capitale, les premières nouvelles sont rassurantes pour l’international français de 24 ans. En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe ce dimanche, Lucas Chevalier, malgré une cheville encore enflée, a été rassuré par le staff médical du PSG et devrait pouvoir tenir sa place lors de la réception du Stade Rennais samedi prochain en championnat.

L’ancien portier du LOSC devrait pouvoir profiter d’un repos accordé par l’entraîneur Luis Enrique à toute l’équipe avant d’effectuer des soins et potentiellement rater des séances d’entraînement par précaution. Un ouf de soulagement pour le staff parisien.

