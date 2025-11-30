Mercato PSG : Campos proche d’un exploit en Angleterre ?

Si cette information venait à se confirmer, Luis Campos pourrait frapper un gros coup pour le PSG lors du prochain mercato hivernal. Un flop pourrait renflouer les caisses du club de la capitale.

Mercato PSG : Lucas Beraldo vers un départ inéluctable ?

Malgré les propos rassurants de Luis Enrique, l’avenir de Lucas Beraldo fait parler depuis le début de la saison et ses dernières performances mettent au-devant de la scène l’hypothèse d’un départ avant l’ouverture du mercato d’hiver. Barré par Marquinhos, Willian Pacho et Lucas Hernandez dans la hiérarchie des défenseurs centraux à gauche, l’ancien joueur de Sao Paulo ne semble pas indispensable ou du moins remplaçable au mercato de janvier.

Surtout que le crack du FC Nantes, Tylel Tati, serait prêt à rejoindre l’effectif de Luis Enrique à Paris. De même, Beraldo souhaite avoir un rôle plus important et veut notamment avoir plus de temps de jeu plus pour la seconde partie de saison en vue de la Coupe du Monde 2026, qui se déroule l’été prochain. D’autant que plusieurs cadors européens surveillent avec attention sa situation.

En Italie, la Juventus Turin aimerait bien le relancer, alors que Galatasaray lui fait les yeux doux depuis quelques mois. Un transfert cet hiver semble arranger toutes les parties sur le papier. Surtout avec l’intérêt réel d’un grand de Premier League.

Chelsea prêt à mettre 35M€ pour Beraldo ?

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028, Lucas Beraldo va-t-il rejoindre le championnat anglais dès cet hiver ? Ce dimanche, le site britannique Londonworld révèle que la signature de l’international brésilien à Chelsera serait la meilleure opération du prochain mercato d’hiver.

En étudiant bien les mouvements sur FM26, le journaliste Kurtis Leyland voit les Blues passer à l’action pour recruter le protégé de Luis Enrique. Pour lui, le club londonien ferait une excellente affaire en s’attachant les services du défenseur parisien de 22 ans pour 35 millions d’euros.

« L’international brésilien de 22 ans a disputé 38 matchs avec le club de la capitale la saison dernière, contribuant à faire du PSG la première équipe française à réaliser le triplé continental et la deuxième équipe de Ligue 1 à remporter la compétition après Marseille en 1993. Beraldo est principalement utilisé en défense centrale par Luis Enrique, mais il peut également évoluer au poste d’arrière gauche.

Ce serait un recrutement judicieux dans la réalité, compte tenu des blessures récurrentes de Levi Colwill. Et cela même s’il est fort improbable que Chelsea obtienne Beraldo pour moins de 35 millions d’euros », précise Kurtis Leyland, qui espère que les pensionnaires de Stamford Bridge passeront à l’action pour réaliser cette opération. Forcément, un tel montant pourrait facilement convaincre le PSG et Luis Campos.

