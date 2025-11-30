OM : Bakola forfait, ce que De Zerbi a vraiment décidé

Hier samedi, l’OM disputait son match de la 14e journée de Ligue 1 face à Toulouse FC au Stade Vélodrome. Darryl Bakola a fortement manqué au groupe de Roberto De Zerbi tenu en échec 2-2 et on sait pourquoi.

OM : Les dessous de l’absence de Darryl Bakola contre Toulouse

Brillant en Ligue des champions face à Newcastle United (2-1) avec son jeune Darryl Bakola, l’Olympique de Marseille, du moins son coach, a fait un choix différent pour le retour en Ligue 1. Le technicien italien s’est passé des services du jeune milieu offensif de 18 ans, déjà aligné à 8 reprises cette saison.

Le fait est que ce choix n’a pas été couronné de succès, d’où le souvenir du peuple marseillais de sa jeune pépite. Étant donné la bonne prestation du natif de Clichy, dans le 92110, les supporters olympiens estiment qu’il aurait pu rendre de grands services face au TFC.

En creusant, on apprend que le choix de Roberto De Zerbi est guidé par la nécessité de préserver le jeune Bakola. En effet, le milieu de terrain a été touché lors du match de Ligue des champions et ressent une légère douleur au mollet. Pour éviter d’aggraver le mal, De Zerbi a fait le choix de le laisser au repos.

Et il faut dire que le rôle de la jeune pépite n’est pas encore précis dans le groupe de l’OM. Il devrait plus servir d’élément de rotation que de titulaire indiscutable. Malgré son grand talent, Darryl a besoin d’apprendre et de consolider son parcours au haut niveau sans pression, choix visiblement édicté par De Zerbi.

