Mercato PSG : Al-Khelaïfi pense toujours à Marcus Rashford !

En 2022, en marge de la Coupe du Monde au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi avait publiquement avoué son intérêt pour Marcus Rashford. Trois ans plus tard, le président du PSG n’aurait toujours pas oublié l’attaquant de Manchester United, prêté au Barça avec option d’option.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi surveille Marcus Rashford

En décembre 2022, Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, avait confirmé qu’il était intéressé par la signature de Marcus Rashford en 2021 et il n’excluait pas la possibilité de le faire venir l’été prochain. Dans un entretien accordé à la chaîne Sky Sports, l’homme d’affaires qatari avait notamment déclaré : « Marcus Rashford ? C’est un autre joueur vraiment incroyable.

Et gratuitement ? N’importe quel club courrait après lui pour l’avoir gratuitement, définitivement. Nous ne l’avons pas caché, nous lui avons parlé et nous étions intéressés, mais ce n’était pas le bon moment. Peut-être cet été, pourquoi pas ? Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Si nous sommes intéressés en janvier, nous lui parlerons. »

Quelques mois plus tard, Manchester United a réussi à convaincre l’international anglais à prolonger jusqu’en 2028. Mais le Paris SG n’a toujours pas renoncé à l’enfant prodige du foot anglais. Vendredi, le journal Mundo Deportivo a révélé que le PSG surveille la situation de Rashford. Si le joueur de 28 ans continue de performer, le Champion de France et d’Europe en titre va passer à l’offensive pour s’attacher ses services et devancer le FC Barcelone.

Le Paris SG prêt à mettre 50M€ pour Marcus Rashford

De retour au plus haut niveau depuis le début de la saison, Marcus Rashford vit une seconde jeunesse du côté du FC Barcelone. L’Anglais a dû remonter sa cote pour attirer les regards de plusieurs cadors européens, notamment le Paris SG, un courtisan de longue date. Prêté l’été passé par Manchester United, l’international anglais est l’une des pierres angulaires de l’animation offensive de l’équipe de Hansi Flick.

Le club espagnol possède une option d’achat de 30 millions d’euros à la fin de la saison pour acheter le joueur. Mais les difficultés financières des Blaugranas pourraient contraindre Joan Laporta et son directeur sportif Deco à renoncer à cette option, ouvrant ainsi la porte à d’autres prétendants comme le Paris Saint-Germain. D’après la presse catalane, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos se tiennent déjà prêts à sortir un chèque de 50 millions d’euros pour attirer le natif de Manchester.

« À cet égard, différentes informations en France et en Angleterre ces dernières heures indiquent que le PSG s’intéresse à Rashford et il est même question qu’il ait réservé 50 millions d’euros au cas où il déciderait de se lancer dans l’opération », assure le Mundo Deportivo.

Une information confirmée par le site TodoFichajes, qui explique que les dirigeants du Paris Saint-Germain ont mis en place une véritable stratégie de conquête pour détourner Marcus Rashford de Barcelone. Cette offensive s’inscrit dans la continuité d’un intérêt persistant qui dure depuis plusieurs années, témoignant de la détermination du club de la capitale à s’offrir les services de ce joueur d’exception. Affaire à suivre…

