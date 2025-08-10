Chevalier au PSG : la réponse piquante de Donnarumma

À peine Lucas Chevalier arrivé au PSG, Gianluigi Donnarumma a fait parler de lui avec une publication Instagram au message ambigu. Entre provocation subtile et affirmation de son statut, le gardien italien semble avoir voulu rappeler qu’il ne compte pas céder sa place sans lutter.

PSG : Donnarumma, un gâteau et un message lourd de sens

Gianluigi Donnarumma a posté sur Instagram une photo de lui, tout sourire, entouré de ses proches, devant un gâteau orné d’un simple mais percutant message : « Numéro 1 ». Un hasard ? Pas sûr. Cette sortie intervient quelques heures seulement après l’officialisation de l’arrivée de Lucas Chevalier, le nouveau gardien recruté par le PSG.

Dans les commentaires, les réactions n’ont pas tardé. Certains supporters y voient un signe de défi envers la direction parisienne, d’autres un simple clin d’œil familial, en référence à son fils né en septembre 2024. Mais pour beaucoup, ce cliché résonne comme une affirmation de son statut face à la concurrence qui s’annonce.

Une concurrence qui change la donne

Informé depuis plusieurs jours de la signature de Chevalier, Donnarumma sait que la saison 2025-2026 ne ressemblera pas aux précédentes. Auteur d’une campagne 2024-2025 exceptionnelle, ponctuée par une Ligue des champions remportée grâce à ses arrêts décisifs, l’ancien Milanais semblait intouchable. Pourtant, Luis Enrique voit en Chevalier le futur numéro 1 du PSG.

Deux options s’offrent désormais à l’Italien : partir dès cet été, hypothèse que le club ne repousserait pas, ou rester et engager une bataille sportive tendue. Une certitude demeure : avec deux gardiens de ce calibre, le poste ne manquera pas d’animation.