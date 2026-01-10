FLASH Mercato : Benatia proche d’un exploit à 30M€ à l’OM !

Alors que le mercato hivernal bat son plein, l’OM pourrait réaliser une importante vente dans les jours à venir. Medhi Benatia, le directeur sportif du club phocéen, se rapprocherait d’un accord sensationnel.

Mercato : Un crack de l’OM affole le marché de l’hiver

Véritable sensation du début de saison de l’Olympique de Marseille, Robinio Vaz est au cœur d’une situation délicate concernant son avenir. Les négociations pour une prolongation sont au point mort, et plusieurs clubs européens comptent bien en profiter. Selon les informations de TMW, des formations de Ligue 1, de Premier League, de Bundesliga et de Serie A suivent de très près le dossier.

Récemment, la direction de l’OM a tenté de convaincre l’avant-centre de 18 ans de signer un nouveau bail avec une importante revalorisation salariale. Pablo Longoria et Medhi Benatia étant prêts à multiplier ses émoluments actuels par six. Une proposition jugée insuffisante par Robinio Vaz et son clan.

Dans ce cas, l’OM, qui ne souhaite pas se mettre en danger financièrement, serait ouvert à un départ du natif de Mantes-la-Jolie cet hiver et de nombreux clubs se sont déjà positionnés pour le recruter, notamment l’AS Roma. Le club transalpin serait très intéressé à l’idée de conclure le deal et les choses avanceraient bien dans ce sens.

Robinio Vaz en route pour la Roma ?

Comme le rapporte le journaliste Gianluca Di Marzio, Robinio Vaz est l’une des priorités des dirigeants de l’AS Rome, qui font le forcing pour boucler son arrivée dès ce mercato hivernal. De son côté, l’OM espère surfer sur le bon début de saison du joueur pour encaisser au moins 30 millions d’euros dans cette affaire.

Et le spécialiste mercato italien assure que ces dernières heures, les Giallorossi se rapprocheraient de la somme réclamée par l’OM, et donc d’un accord pour le transfert de Robinio Vaz, dont l’avenir sur la Canebière s’écrit désormais en pointillés.