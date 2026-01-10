Mercato PSG : Dembélé s’en va, son successeur déjà identifié

Trop gourmand dans les négociations en vue d’une prolongation, Ousmane Dembélé pourrait quitter le PSG l’été prochain. Pour le remplacer au sein de l’effectif de Luis Enrique, les supporters parisiens ont plébiscité un espoir français.

Mercato : Ousmane Dembélé dit non au PSG et ouvre la porte à un départ

Au Paris SG, ce scénario n’est pas inédit. L’été dernier, Gianluigi Donnarumma avait rejoint Manchester City après l’échec des négociations, refusant une prolongation jugée insuffisante par rapport à son statut. La direction du Paris Saint-Germain souhaite éviter de reproduire ce schéma, mais se heurte à la réalité du marché et à l’explosion des rémunérations pour les joueurs d’élite.

Ousmane Dembélé, conscient de sa valeur et courtisé sur la scène internationale, n’a aucune urgence à trancher. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028, l’ancien attaquant du Barça aborde les discussions avec le PSG sans pression immédiate. D’après Foot Mercato, les négociations autour d’un futur contrat entre le PSG et Ousmane Dembélé pourraient bien s’éterniser.

En effet, le journaliste Santi Aouna assure que « comme évoqué par Fabrice Hawkins, le PSG a formulé une offre de prolongation à Ousmane Dembélé. Selon nos informations, l’international français va refuser la proposition du PSG. Les Parisiens proposent autour de 30M€ au Ballon d’Or 2025 qui en espère le double. »

Après une saison 2024-2025 mémorable, où il aura tout raflé collectivement et individuellement, le Ballon d’Or 2025 souhaiterait un salaire annuel de 60 millions d’euros. De son côté, le journaliste Loïc Tanzi de L’Équipe ne confirme pas les exigences salariales élevées du joueur de 28 ans, mais seulement des échanges délicats entre toutes les parties. Quoi qu’il en soit, les supporters parisiens semblent déjà prêts à tourner la page Dembélé pour accueillir un autre crack tricolore.

Eli Kroupi Junior pour faire oublier Ousmane Dembélé à Paris ?

Les performances d’Eli Kroupi Junior ne passent pas inaperçues en Angleterre avec Bournemouth. Même le grand PSG commence sérieusement à se pencher sur le cas de l’avant-centre de 19 ans. Après l’annonce du refus d’Ousmane Dembélé de signer une prolongation pour 30 millions d’euros annuels, de nombreux ultras du Paris Saint-Germain ont souhaité bon vent au natif de Vernon et ouvert les bras à l’ancien prodige du FC Lorient.

« Merci Ousmane, ramenez-nous la pépite Kroupi Junior », « Allez Nasser, va chercher Kroupi à Bournemouth », « Campos, faut aller chercher Kroupi Jr, il est chaud et très bon », « PSG, mets les sous sur Kroupi », « Faut tellement aller le chercher », ont notamment recommandé certains irréductibles des Rouge et Bleu sur les réseaux sociaux.

Cette saison, l’international espoir français a inscrit 7 buts en 16 matchs et il est évalué à 30 millions d’euros par les décideurs de Bournemouth. Reste à voir si Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi parviendront à réaliser ce transfert. Affaire à suivre…

