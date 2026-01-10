Mercato ASSE : Un appel du pied de Neyou à Saint-Etienne ?

Ancien joueur de l’ASSE, Yvan Neyou envisage un retour en France. Dans un message, qui ressemble fort à un appel du pied, il annonce la couleur.

Mercato : Neyou veut quitter Getafe pour revenir en France

Parti de l’ASSE à l’été 2023, Yvan Neyou a passé deux saisons au CD Leganés (2023-2025). Depuis juillet 2025, il est un joueur du Getafe CF, toujours en Espagne. Mais il n’a pas réussi son intégration au sein du club de la banlieue sud de Madrid. Il déçoit les attentes de José Bordalás, le coach des Azulones. Le milieu de terrain n’a fait que 5 brèves apparitions en Liga, soit 65 minutes cumulées, et il a joué 3 matchs en coupe du Roi.

En maque de temps de jeu en Championnat, il songe à un départ du club madrilène. L’international camerounais (11 sélections) a même une destination privilégiée, il veut revenir en Ligue 1 pour se relancer. Dans des propos confiés au journal AS, il regrette de ne pas pouvoir jouer constamment avec son nouveau club.

« Je veux retrouver du rythme et jouer régulièrement. Je sais que j’ai encore beaucoup à offrir sur un terrain », a-t-il déclaré, avant de dévoiler son envie d’ailleurs : « Si une opportunité de revenir en Ligue 1 se présente, c’est quelque chose que je considérerai sérieusement ».

ASSE : Yvan Neyou, le profil idéal à la place de Pierre Ekwah ?

Yvan Neyou songe certes à un retour en Ligue 1, mais il pourrait bien être le remplaçant de Pierre Ekwah à l’AS Saint-Etiene en Ligue 2. A condition que son profil intéresse Eirik Horneland. Entretemps, le quotidien sportif espagnol assure que des clubs espagnols, mais aussi français surveillent de près sa situation à Getafe.

« Malgré son faible temps de jeu au Coliseum, Neyou reste une option intéressante. En Liga, plusieurs équipes de milieu et de bas de tableau cherchent à renforcer leur milieu de terrain et seraient ravies d’accueillir l’ancien joueur de Leganés. […]. Neyou connaît déjà le football français pour avoir évolué à l’AS Saint-Etienne, et plusieurs clubs français se seraient renseignés sur sa situation contractuelle », a fait savoir la source.

Pour rappel, le milieu défensif de 29 ans a défendu les couleurs de l’ASSE entre 2020 et 2023. Il a joué 50 matchs avec le club stéphanois, dont 47 en Ligue 1 et 2 en Ligue 2. Lié à Getafe jusqu’en juin 2028, il est évalué à 2,5 M€ par la plateforme Transfermarkt.

