Mercato FC Nantes : Coup de froid pour un buteur à 25 M€ !

Annoncé sur la short-list des dirigeants du FC Nantes pour ce mercato hivernal, un buteur nigérian ne viendra finalement pas à la Beaujoire. Le prix du joueur est élevé.

Mercato FC Nantes : Kita lâche un super crack

En quête d’un avant-centre pour renforcer son effectif durant le mercato hivernal, le FC Nantes s’est renseigné sur la situation de George Ilenikhena. Une piste rapidement jugée hors de portée par les dirigeants des Canaris. Moins utilisé ces dernières semaines à l’AS Monaco, l’attaquant nigérian de 19 ans ne semble pas entrer dans les plans de Sébastien Pocognoli.

En novembre et décembre, son temps de jeu est devenu très faible. Une seule titularisation et quelques apparitions en sortie de banc. Une situation qui attire l’attention de plusieurs clubs européens. Le FC Nantes a pris des renseignements, envisageant un prêt assorti d’une option d’achat pour l’ancien joueur d’Amiens.

À voir

Mercato : Le PSG prépare déjà la succession de Barcola !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : C’est confirmé, un phénomène va signer !

Mais le dossier est déjà refermé pour les Canaris. Les dirigeants monégasques ont fixé leurs conditions. Il s’agit d’une vente sèche supérieure à 15 M€, ou un prêt avec option d’achat avoisinant les 25 M€. Les pensionnaires de la Beaujoire n’ont pas les moyens pour boucler ce deal. Cette cible a été définitivement écartée. Les exigences financières de l’ASM ont mis fin aux espoirs nantais, contraignant la direction à explorer des options plus accessibles pour renforcer ce poste.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Une offre XXL tombe pour Matthis Abline

Mercato FC Nantes : Feu vert pour l’arrivée de Marshall Munetsi ?

À voir

Mercato ASSE : Un appel du pied de Neyou à Saint-Etienne ?

Mercato FC Nantes : Un meneur de jeu dit Oui à Kita !