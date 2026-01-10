Mercato OL : Lyon s’intéresse à un talent du FC Metz

L’OL aurait des vues sur un jeune joueur du FC Metz. Il serait un potentiel successeur de Tyler Morton, très sollicité et probablement en instance de transfert.

Alors que l’OL cherche se renforcer cet hiver, pour se hisser sur le podium de la Ligue 1 et tenter de décrocher la Ligue Europa, il est attaqué sur ses joueurs majeurs. Malick Fofana (blessé et en réathlétisation) et Tyler Morton notamment sont visés. Deux clubs de Premier League : Crystal Palace et West Ham souhaitent recruter le dernier.

Michael Gerlinger, le Directeur général de Lyon avait laissé entendre que l’ancien milieu de terrain de Liverpool n’est pas sur la liste des joueurs transférables cet hiver. Toutefois, les offres des prétendants pourraient faire bouger les lignes à l’Olympique Lyonnais. Tyler Morton a été acheté à 10 M€ et sa valeur est estimée à 18 M€ par Transfermarkt.

Lyon séduit par le fort potentiel d’Alpha Touré du FC Metz

En prévision d’un possible départ du numéro 23 des Gones, les recruteurs du club auraient coché le nom de Alpha Touré. Selon le journlaiste turc Ekrem Konur, spécialiste du marché des transferts, l’OL pense au jeune milieu défensif du FC Metz, pour renforcer son entrejeu. Surtout que l’équipe de Paulo Fonseca est en lice dans trois compétitions : en coupe de France, en plus de la C3 et le championnat.

Malgré sa jeunesse, le Sénégalais de 20 ans brille par son talent. Il est également doté d’un fort potentiel et donc d’une grande marge de progression. Cette saison, il a fait 17 apparitions en Ligue 1 et a joué 6 matchs en intégralité en 7 titularisations. Même si Orel Mangala est de retour dans l’entrejeu, Alpha Touré pourrait apporter de la concurrence ou encore une profondeur de banc à l’Olympique Lyonnais.

À moyen terme, il peut être une alternative intéressante à Tanner Tessmann, annoncé aussi sur le départ. Notons que le joueur formé dans la célèbre Académie sénégalaise, « Génération Foot », est sous contrat à Metz jusqu’en juin 2028. Il est valorisé à 2 M€.

