Mercato OM : Un milieu américain proche de signer ?

Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia vise un coup en or en Italie. Un milieu de terrain américain pourrait venir gratuitement à Marseille lors du prochain mercato estival.

Mercato OM : Mehdi Benatia lorgne un international américain

La direction de l’OM garde un œil sur une opportunité à Turin. D’après Jeunes Footeux, le club phocéen suivrait de près Weston McKennie, milieu américain de la Juventus. Son contrat arrive à échéance en juin prochain, ce qui en fait une opportunité à saisir. Son avenir à la Juve reste flou, et l’OM voudrait se positionner avant la concurrence.

Les Bianconeri et le meneur de jeu américain n’ont pas encore trouvé un accord pour une prolongation de son bail. McKennie pourrait donc partir gratuitement à la fin de la saison. Le tacticien marseillais, Roberto De Zerbi valide son profil. Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia pourrait passer à l’attaque en 2026.

Avec 62 sélections et 11 buts sous le maillot des États-Unis, McKennie attire logiquement les convoitises. Des clubs de MLS aimeraient aussi le rapatrier, mais l’OM garde un œil attentif sur son dossier. Cette saison, il a déjà disputé sept rencontres avec les Bianconeri. Selon Transfertmarkt, sa valeur marchande est estimée à 22 millions d’euros.