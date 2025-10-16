Mercato : Liverpool menace pour Barcola, le PSG répond cash

Liverpool prépare un mouvement d’envergure l’été prochain et pourrait miser gros sur l’un des attaquants français les plus prometteurs du moment, Bradley Barcola. Mais le PSG n’entend pas se laisser dépouiller aussi facilement.

Mercato PSG : Liverpool veut recruter Bradley Barcola

Bradley Barcola n’a pas mis longtemps à prendre une nouvelle dimension depuis son départ de l’Olympique Lyonnais. Transféré au Paris Saint-Germain en août 2023 contre un chèque de 45 millions d’euros, l’attaquant de 22 ans s’est rapidement imposé comme un élément important au sein de l’effectif de Luis Enrique. Cette saison, il a déjà inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives en 15 rencontres toutes compétitions confondues.

Cette régularité, combinée à son rôle avec l’équipe de Luis Enrique n’est pas passée inaperçue. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le board de Liverpool, à l’affût d’un renfort offensif pour anticiper un éventuel départ de Mohamed Salah, aurait placé Barcola dans sa liste prioritaire.

À voir

FC Nantes : Terrible coup dur pour Luis Castro !

Lisez aussi : Mercato : Le PSG en danger pour Bradley Barcola !

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola n’est pas forcément à vendre, mais face à l’intérêt appuyé des Reds, les décideurs parisiens pourraient reconsidérer leur position, à condition de recevoir une offre proche des 100 millions d’euros. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos auraient clairement envoyé un message aux pensionnaires d’Anfield ces derniers jours.

Bradley Barcola vers une prolongation avec le Paris SG

Comme le rapporte le journal L’Équipe, Bradley Barcola n’est pas à vendre et une prolongation de contrat serait même dans les tuyaux prochainement. Alors que d’autres grands clubs européens, notamment le Bayern Munich et Liverpool, draguent le natif de Lyon depuis le dernier mercato estival, le PSG compterait sécuriser son avenir au plus vite.

Lisez aussi : PSG : La décision tombe pour Bradley Barcola !

À voir

Mercato OM : Un milieu américain proche de signer ?

Ainsi, le quotidien sportif révèle que le club de Nasser Al-Khelaïfi avancerait les négociations avec l’entourage de l’international français pour finaliser sa prolongation. Toujours selon la même source, Barcola pourrait s’offrir un énorme salaire en prolongeant, puisque le club de la capitale aurait l’intention de le faire entrer dans le top 8 des salaires au sein de l’effectif de Luis Enrique.