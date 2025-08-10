Mercato PSG : C’est décidé, clap de fin pour un cadre

Symbole d’une génération et longtemps pilier du vestiaire du PSG, un défenseur emblématique vit ses dernières heures sous le maillot du Paris SG. Entre blessures, concurrence féroce et choix de Luis Enrique, la page est sur le point de se tourner.

Mercato PSG : Kimpembe, une figure historique en bout de course

Après près de deux ans d’absence cumulée sur blessure, l’avenir s’assombrit pour l’un des derniers représentants du centre de formation au sein de l’effectif parisien. Malgré son expérience et son palmarès, Presnel Kimpembe n’a jamais réussi à retrouver son niveau d’avant, laissant ses concurrents directs s’imposer dans la hiérarchie.

Luis Enrique, adepte d’une rotation exigeante et d’un pressing intense, ne le considère plus comme une option prioritaire. L’arrivée de recrues défensives de haut niveau, ainsi que la montée en puissance de Lucas Hernandez et Willian Pacho, ont encore réduit ses perspectives de temps de jeu.

Le constat sans appel de la direction

Selon les informations du Parisien, le club de la capitale cherche désormais une issue à cette situation. Le joueur, âgé de 29 ans, ne figure plus dans les plans du staff. Son gros salaire pèse lourd dans la masse salariale et freine toute tentative de prêt ou de transfert.

Walid Acherchour, consultant sur RMC, résume un sentiment partagé : « Il n’est plus apte à jouer au haut niveau. Il est important pour le groupe, mais il doit passer de l’autre côté. » Une manière de laisser entendre qu’un rôle extra-sportif pourrait lui être proposé si aucun départ n’aboutit cet été.

Un dernier virage avant la sortie

Trouver un club prêt à miser sur un joueur au long passé médical reste un défi. Certains clubs étrangers, notamment au Moyen-Orient, pourraient se montrer intéressés par son profil et son expérience. Mais l’écart salarial entre les prétentions de Presnel Kimpembe et les offres potentielles demeure un obstacle majeur.

Sauf retournement de situation, Presnel Kimpembe pourrait vivre ses derniers mois en tant que joueur du PSG. Et, si aucune porte de sortie ne s’ouvre, il se verrait cantonné à un rôle de vestiaire avant une probable reconversion dans l’organigramme du club.