Mercato OM : Amine Adli ? Le Bayer fixe une seule condition

L’OM a coché le nom d’Amine Adli pour renforcer son secteur offensif lors de ce mercato estival. Pas forcément opposé au départ de l’international espoir français, le Bayer Leverkusen a fixé ses conditions pour son éventuel départ.

Mercato OM : Le Bayer Leverkusen ouvre la porte pour Amine Adli

Si le Brésilien Igor Paixao a été recruté pour récupérer le flanc gauche en remplacement de Luis Henrique, parti à l’Inter Milan cet été, l’Olympique de Marseille souhaite encore attirer quatre renforts d’ici la fin du mercato estival, notamment au poste d’ailier droit. Si Timothy Weah peut occuper ce poste, Roberto De Zerbi compte sur le joueur prêté avec option d’achat par la Juventus Turin dans un rôle de piston.

Avec le possible départ de Jonathan Rowe. Parmi les noms qui reviennent avec insistance, celui de l’attaquant marocain Amine Adli. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Bayer Leverkusen, le joueur de 25 ans ne sera pas retenu par le club allemand en cas d’offre satisfaisante. Le champion d’Allemagne 2024 réclamerait environ 30 M€ pour Amine Adli.

Les dirigeants marseillais ne comptent pas s’aligner sur cette demande du Bayer Leverkusen. Selon les informations relayées par Kicker, l’Olympique de Marseille ne pourra enrôler l’ancien joueur de Toulouse que sous la forme d’un prêt avec option ou obligation d’achat.

Une option qui ne semble pas refroidir le club allemand même si le vice-champion de France ne pourra peut-être pas résister à une offensive de clubs anglais. Sunderland et Bournemouth étant également intéressés par Amine Adli. Évalué à 18 millions d’euros, le natif de Béziers n’a jamais caché son attachement à l’Olympique de Marseille. Reste à voir si Pablo Longoria et Medhi Benatia iront jusqu’au bout dans ce dossier.