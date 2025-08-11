INFO Supercoupe : Gros coup dur pour le PSG contre Tottenham

Mauvaise nouvelle pour le PSG et Luis Enrique alors que les deux premiers matches de la saison se profilent la semaine prochaine. L’entraîneur parisien va devoir se passer d’un titulaire.

Joao Neves forfait contre Tottenham et le FC Nantes

Très discret lors des derniers entraînements du Paris Saint-Germain, Joao Neves fait parler de lui pour une raison inattendue. Selon RMC Sport, le jeune milieu portugais suit actuellement un programme aménagé en raison d’une suspension de deux matches. Cette sanction fait suite à son carton rouge reçu en finale de la Coupe du Monde des Clubs face à Chelsea, où il avait été expulsé pour un geste de frustration sur Marc Cucurella — un tirage de cheveux qui lui avait valu le rouge dans une fin de match tendue.

À la surprise générale, cette suspension s’étend à la Supercoupe d’Europe contre Tottenham mercredi et au match de Ligue 1 face au FC Nantes dimanche. La raison ? Le carton rouge que le milieu de terrain portugais a récolté lors de la finale de la Coupe du monde des clubs. Pour rappel, il avait été sanctionné après avoir tiré les cheveux de Marc Cucurella lors de la défaite 3-0 face à Chelsea.

Quant à Luis Enrique et son staff, qui avaient déjà eu connaissance de cette suspension, ils en ont profité pour lui proposer un programme de retour en forme adapté depuis la reprise de l’entrainement collectif. Pour Joao Neves, cette absence est préjudiciable d’un point de vue sportif, mais la bienvenue sur le plan physique.

Joao Neves, devenu un titulaire important du milieu de terrain de Luis Enrique, reste un jeune de 20 ans dont il faut gérer la forme physique. Cette suspension permet donc au PSG de décaler un peu son pic de forme avec un programme de reprise progressive.