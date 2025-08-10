Ballon d’Or : Le PSG tente un sale coup contre Achraf Hakimi

La course au Ballon d’Or risque de fracturer le vestiaire du PSG. Alors que Achraf Hakimi s’est exprimé publiquement sur son désir de soulever le trophée dans une interview, le Paris Saint-Germain aurait tenté de supprimer le passage où le Marocain se déclarait candidat.

Ballon d’Or : Achraf Hakimi, le candidat qui bouscule les plans du PSG

La saison d’Achraf Hakimi restera dans les mémoires. Buteur en quarts, en demies et en finale de Ligue des Champions, le latéral marocain a compilé 11 buts et 18 passes décisives en 58 matchs. Des statistiques d’attaquant pour un défenseur, qui en font un prétendant crédible au Ballon d’Or. Samedi, sur Canal+, le Marocain a assumé publiquement cette ambition.

Lire aussi : PSG : Achraf Hakimi veut un back-to-back

« Après la saison historique que j’ai faite, je pense que je le mérite aussi », a-t-il lancé. Une déclaration claire, qui tranche avec la ligne de communication fixée par le PSG, focalisée sur Ousmane Dembélé comme candidat numéro un. Selon L’Équipe, cette sortie médiatique a déclenché des remous internes au sein du club champion d’Europe en titre.

À voir

Mercato OM : Amine Adli ? Le Bayer fixe une seule condition

Lire aussi : Tension au PSG entre Achraf et Dembélé pour le Ballon d’or

Craignant des tensions dans le vestiaire et un brouillage du message, le PSG aurait tenté de faire supprimer le passage incriminé de l’interview diffusée par Canal+. Une tentative démentie par le club mais confirmée par le quotidien sportif. Hakimi, lui, n’a pas cédé. Conscient de sa saison exceptionnelle, il a maintenu ses propos.

Un Ballon d’Or qui divise

Cette sortie de Hakimi a ravivé un débat en interne. Certains proches de Dembélé se montrent surpris par cette prise de position, même si l’excellent rapport entre les deux joueurs limite les risques d’une fracture. À Paris, la gestion de ce dossier s’annonce délicate. Le Ballon d’Or, bien que récompense individuelle, peut influencer la dynamique collective à l’approche d’une nouvelle saison.