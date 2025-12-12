Mercato SRFC : Le PSG en grand danger pour Jérémy Jacquet !

Révélation de la saison au SRFC, Jérémy Jacquet est annoncé sur les tablettes du PSG pour le prochain mercato hivernal. Mais le club de la capitale pourrait se faire doubler par un autre grand club européen.

Mercato SRFC : Jérémy Jacquet affole l’Europe

Titulaire indiscutable à seulement 20 ans, Jérémy Jacquet affole le marché des transferts. Taulier de la défense du Stade Rennais, l’international espoir français est associé au PSG qui voit en lui un futur crack. Alors que Lucas Hernandez et Lucas Beraldo sont de plus en plus poussés vers la sortie, les dirigeants parisiens feraient de Jérémy Jacquet une piste prioritaire pour le recrutement de 2026.

Selon PSG Inside Actus, Luis Campos pourrait même boucler le transfert cet hiver et laisser le natif de Bondy terminer la saison au SRFC. Susceptible de perdre Ibrahima Konaté, dont le contrat expire en juin prochain, Liverpool serait également chaud pour recruter le protégé de Habib Beye pour en faire le successeur de son compatriote de 26 ans.

Selon Sky Sport, les Reds ont supervisé à de très nombreuses reprises le défenseur central rennais et les recruteurs anglais seraient unanimes sur le fait que « ce garçon a quelque chose de spécial. » Le média Caught Offside rapporte que les dirigeants du club breton attendraient entre 30 et 40 millions d’euros pour laisser partir Jérémy Jacquet. Des chiffres abordables qui attisent l’intérêt d’autres cadors européens.

Le Real Madrid passe la vitesse pour Jérémy Jacquet

Très friable sur le plan défensif depuis le début de la saison, le Real Madrid aurait des vues sur un joueur de Ligue 1. Selon la presse espagnole, la Maison-Blanche serait très intéressée par le profil de Jérémy Jacquet, le taulier du Stade Rennais. Pour le match face à Majorque ce week-end, Xabi Alonso sera notamment privé de Dani Carvajal, Ferland Mendy, Eder Militao, Antonio Rüdiger ou encore Adrien Tchouaméni sur le plan défensif.

Une hécatombe qui va obliger Florentino Pérez à recruter lors du prochain mercato hivernal. Et d’après le journaliste Matteo Moretto, Jérémy Jacquet pourrait faire l’objet d’une offensive dès l’ouverture du marché des transferts de janvier.

« Le Real Madrid a envoyé ses recruteurs à plusieurs reprises pour observer le défenseur central français de 20 ans, Jérémy Jacquet, et ils le considèrent comme un talent incroyable. Ils estiment qu’il correspond parfaitement à la politique du club, qui consiste à recruter de jeunes talents », explique le spécialiste mercato du journal Relevo. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu.

