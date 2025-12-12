Un futur Ballon d’Or à l’OM : L’annonce choque Marseille !

Il est sans aucun doute le principal atout offensif de l’OM. Mason Greenwood brille sous les couleurs phocéennes. Au point de recevoir les louanges de son vestiaire le présentant comme un futur ballon d’Or.

OM : Greenwood capable d’être Ballon d’Or, De Zerbi l’assure

Mason Greenwood est l’homme fort de l’Olympique de Marseille en cette première partie de saison. L’attaquant anglais est très efficace devant les buts adverses. Ses 10 réalisations en 14 matchs de Ligue 1 le prouvent. Cela fait même de lui l’actuel meilleur buteur du Championnat.

Mason Greenwood brille aussi en Ligue des champions. Il l’a démontré lors de la victoire contre l’USG (2-3) en signant un doublé. Ses performances lui ont valu les louanges de Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM a dit tout le bien qu’il pensait de son jeune attaquant. Il le voit même être capable de remporter le Ballon d’Or.

« Son potentiel est énorme. Je ne vois pas d’autres joueurs en Europe du même niveau. Mason a le potentiel d’un Ballon d’or. A lui de comprendre s’il veut tout faire pour remporter ce titre ou non », a-t-il devant la presse.

Geronimo Rulli est également impressionné

L’entraîneur de l’OM a même déjà détecté quelques axes d’amélioration chez Mason Greenwood en vue décrocher ce prestigieux trophée individuel. L’ancien Manchester devra faire preuve de régularité dans ses performances. « Je veux qu’il soit plus constant. Je sais qu’il doit aussi presser avec plus d’intensité ».

Le talent de Mason Greenwood fait l’unanimité dans le vestiaire. Son coéquipier Geronimo Rulli est lui aussi impressionné, au point de le placer tout juste derrière la légende Lionel Messi. « Après Léo qui est dans une autre galaxie, Mason est capable de tout faire », a déclaré le portier argentin.

Mason Greenwood va sans doute apprécier ces compliments. Il sera très attendu ce dimanche soir au Vélodrome, lors de la réception de l’AS Monaco.

