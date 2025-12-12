ASSE-Bastia : Stassin enfin apte, une surprise dans la compo

Absent de l’équipe de l’ASSE depuis un mois, Lucas Stassin est enfin de retour. Il est retenu pour affronter le SC Bastia, samedi (20h), lors de la 17e journée de Ligue 2.

ASSE : Stassin pressenti dans le Onze contre Bastia

Les sept joueurs de l’ASSE, annoncés indisponibles en conférence de presse d’avant-match, manquent effectivement à l’appel pour le match contre le Sporting Club de Bastia, au stade Geoffroy-Guichard. Quant à ceux qui étaient certains (Kevin Pedro et Irvin Cardona), ils ont finalement dans le groupe de 18 joueurs.

Absent depuis le 8 novembre et la victoire à Troyes, Lucas Stassin est de retour comme annoncé. Sa disponibilité est une bonne nouvelle pour l’AS Saint-Etienne, qui est privée de Joshua Duffus et Djylian N’Guessan. L’attaquant belge pourrait retrouver une place de titulaire en pointe de l’attaque, en l’absence des deux autres avant-centres. De retour de blessure, Augustine Boakye devrait démarrer sur le banc.

Ben Old reconduit au poste d’arrière latéral ?

Au milieu, Aïmen Moueffek devrait être remplacé par Igor Miladinovic. Le Serbe sera aux côtés de l’inamovible Florian Tardieu et Mahmoud Jaber. En défense, Eirik Horneland devrait reconduire Ben Old au poste d’arrière latéral gauche, en l’absence d’Ebenezer Annan.

« Je suis très heureux de ce que Ben a produit pendant 60 minutes à Dunkerque, où il a montré ce potentiel à un poste de latéral gauche. Je pense qu’il peut avoir un joli futur à ce poste. C’est lui qui débutera face à Bastia », a annoncé l’entraîneur de l’ASSE.

La compo probable de l’ASSE contre le SC Bastia :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : D. Appiah, M. Bernauer, M. Nadé, Ben Old

Milieux de terrain : I. Miladinovic, M. Jaber, F. Tardieu

Attaquants : I. Cardona, Z. Davitashvili, L. Stassin

Remplaçants : B. Maubleu, Y. Maçon, K. Pedro, S. Stojkovic, L. Gadegbeku, A. Boakye, El Jamali

