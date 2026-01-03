OL : Bientôt deux ailiers en renfort à l’Olympique Lyonnais

L’entraineur de l’OL a annoncé le retour de deux joueurs blessés. L’un est en avance sur l’autre, mais ils se rapprochent d’une reprise.

L’OL a recruté Endrick (19 ans), mais attend encore des renforts pendant ce mercato d’hiver, comme l’a indiqué Paulo Fonseca en conférence de presse. « C’est une période particulière, parce que nous savons que nous pouvons recevoir des joueurs. Nous travaillons à recruter encore des joueurs lors de ce mercato », a-t-il indiqué.

En attendant, l’arrivée d’autres joueurs à la suite d’Endrick, l’entraîneur de Lyon espère se renforcer en interne, dans les prochaines semaines. Il a annoncé Malick Fofana (20 ans) et Ernest Nuamah (22 ans) proches d’un retour.

« Pour Malick, ce sera plus rapide, fin janvier peut-être », a-t-il fait savoir, avant le déplacement de l’Olympique Lyonnais à Monaco. « C’est un peu plus compliqué pour Ernest, on verra quand ce sera le moment », a-t-il indiqué ensuite, avec des incertitudes évidemment.

Excellente nouvelle pour Fonseca et Lyon

Pour rappel, Malick Fofana (ailier gauche) a été victime d’une entorse grave à la cheville droite, en octobre dernier. Quant à Ernest Nuamah (ailier droit), il a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur au genou gauche, en avril 2025.

Le retour de l’international Belge (5 sélections) et de l’international Ghanéen (18 sélections) sera une excellente nouvelle pour Paulo Fonseca. Son équipe est engagée à fond en Ligue Europa, en plus de la Ligue 1 et de la coupe de France.

