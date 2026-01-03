Mercato ASSE : Une cible répond sèchement à Saint-Etienne

Un gardien de but étranger, dont le nom est associé à l’ASSE cet hiver, a répondu cash à l’intérêt supposé du club stéphanois.

ASSE Mercato : Sander Tangvik déclare qu’il reste à Rosenborg

Sander Tangvik, gardien de but de Rosenborg BK, a été présenté, notamment par Le Progrès, comme un intérêt de l’ASSE, avant l’ouverture officielle du mercato hivernal. Il serait le probable successeur de Brice Maubleu, dont le contrat prend fin en juin 2026.

Informé de la rumeur sur son avenir immédiat, le concerné est sorti du silence. Selon ses confidences au journal local Nidaros, rapportées par NordiskFootball, il sera un joueur du club norvégien la saison prochaine. « Oui, c’est le plan, je suis déterminé à jouer ici la saison prochaine », a-t-il assuré dans son interview.

Le portier de 23 ans est lié à Rosenborg Bk jusqu’au 31 décembre 2027. Il lui reste évidemment deux ans de contrat et n’a pas l’intention de partir avant. De plus, il s’est fixé des objectifs ambitieux avec son club formateur. « Je suis supporter de Rosenborg depuis ma naissance. Je veux partir d’ici quand le club sera au sommet de sa forme, et reconquérir le titre ici est une expérience que je souhaite vivre », a-t-il annoncé.

Une fenêtre reste ouverte

L’AS Saint-Etienne peut toutefois espérer inverser la tendance, car Sander Tangvik n’est pas totalement fermé à une aventure hors de son pays natal, même s’il reste très attaché au club basé à Trondheim. « Je ne dirai ‘jamais jamais’, car si une opportunité exceptionnelle se présente, il faudra l’examiner », a-t-il glissé ensuite.

Tangvik bientôt sur les traces de Soderlund et Selnæs à Saint-Etienne ?

Il faut rappeler que l’ASSE entretient de bonnes relations avec Rosenborg BK. Elle avait recruté Alexander Soderlund et Ole Selnæs dans ce club en 2016. Le premier était parti en 2018 et le deuxième en 2019.

Par ailleurs, il faut noter que le gardien, annoncé sur les tablettes de son compatriote Eirik Horneland, est un néo-international Norvégien. En novembre dernier, il était sur le banc lors des deux éclatantes victoires contre l’Estonie (4-1) et l’Italie (1-4), aux éliminatoires de la Coupe du monde. Pour rappel, la Norvège est qualifiée pour le Mondial 2026. Elle est logée dans le même groupe (I) que la France.

